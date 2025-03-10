مستشار وزير الشباب والرياضة يدشن المسابقة الثقافية الرمضانية بالمهرة

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - خاص

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دشّن مستشار وزير الشباب والرياضة، الأستاذ محمد سعيد كلشات، مساء اليوم ، فعاليات المسابقة الثقافية الرمضانية التي نظمها الاتحاد الشبابي الرياضي لأبناء المحافظات الشرقية فرع المهرة، وسط حضور رسمي وشبابي مميز.

وأشاد كلشات خلال حفل التدشين بجهود القائمين على الاتحاد في تفعيل الأنشطة الرياضية والثقافية بالمحافظة، مؤكداً دعم الوزارة لمختلف المبادرات الشبابية، والعمل على تذليل الصعوبات التي تواجه الشباب في المهرة.

في السباق ذاته أكد رئيس الاتحاد الأستاذ علي ضاوي كلشات، أن هناك خططاً مستقبلية تشمل بطولات جديدة، من بينها دوري الصالات الذي سيُنفذ لأول مرة في محافظة المهرة.

واختُتمت المسابقة التي استضافتها قاعة الماسة بمدينة الغيضة، بتتويج نادي الجزع ببالبطولة ، فيما حل نادي خيبل في المركز الثاني، ونادي شباب الغيضة ثالثاً، بينما جاء نادي السلام رابعاً ، وكانت المسابقة شهدت استخدام نظام إلكتروني متطور لتعزيز التحدي بين الفرق.

حضر الفعالية عدد من المسؤولين، من بينهم أمين عام الاتحاد، المهندس عارف الراشدي، ورئيس اتحاد الإعلام الرياضي بالمحافظة، الأستاذ مراد العوبثاني.