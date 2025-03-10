الزنداني يناقش مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن وبادي يصف العلاقات بالتاريخ المشرق

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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ناقش وزير الخارجية وشؤون المغتربين، الدكتور شائع الزنداني، اليوم، مع الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، يوسف الكواري، سبل دعم المشاريع الإنسانية والتنموية في اليمن.

وأكد وزير الخارجية، على أهمية دور مؤسسة قطر الخيرية في تخفيف معاناة الشعب اليمني..مشيداً بالمبادرات التي تقدمها المؤسسة في مجالات الصحة والتعليم والإغاثة..مشيراً إلى الحاجة الملحة لتكثيف الجهود الدولية لمساندة اليمن في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

من جانبه، أبدى الرئيس التنفيذي لمؤسسة قطر الخيرية، استعداد المؤسسة لتوسيع نطاق برامجها في اليمن، مع التركيز على تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز القدرات المحلية.

حضر اللقاء، سفير اليمن لدى دولة قطر، راجح بادي، ورئيس دائرة مكتب وزير الخارجية، السفير عبدالقادر هادي، والسكرتير الخاص لوزير الخارجية، المستشار سالم باعفي.

وحول اللقاء علق السفير اليمني في الدوحة الأستاذ راجح بادي على.صفحته على منصة اكس بقوله "

تاريخ مشرق للعلاقات بين اليمن ودولة قطر الشقيقة عنوانه التعاون والدعم المتبادل، والشراكة التي ترتكز على أسس متينة من الأخوة والتكامل.

شهدت هذه العلاقات المتميزة على مدار العقود الماضية مسارات متعددة من التنسيق السياسي والاقتصادي والتنموي، ولقاء اليوم يعزز هذا الإرث، ويفتح آفاقا جديدة للعمل المشترك لمواجهة التحديات وصناعة مستقبل أكثر ازدهارا للبلدين.