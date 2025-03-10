من خلفه علم اليمن وصورة العليمي.. عيدروس الزبيدي يصدر توجيهات بشأن قرار تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

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وجه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، بالإسراع في تنفيذ مصفوفة رئاسة الوزراء بشأن قرار تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.
وأكد خلال لقاءه اليوم الإثنين بالعاصمة المؤقتة عدن، وزير الداخلية اللواء ابراهيم حيدان، وعدد من وكلاء الوزارة، على رفع مستوى الجاهزية الأمنية وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة المختصة، بما يضمن تحقيق الاستقرار ويحفظ السكينة العامة للمواطنين.
وناقش اللقاء تداعيات قرار الولايات المتحدة بإعادة تصنيف مليشيا الحوثي كمنظمة إرهابية.
وفي هذا السياق، شدد الزبيدي على أن هذا القرار يضع مسؤوليات كبيرة على عاتق وزارة الداخلية، خصوصاً فيما يتعلق بالإجراءات الأمنية في المنافذ البحرية والبرية والجوية، لضمان التصدي لأي تهديدات محتملة.
وخلال اللقاء، اطّلع عضو مجلس القيادة من اللواء حيدان والوكلاء على سير العمل في الوزارة، ومستوى الجاهزية الأمنية والاستعدادات لدى الأجهزة الأمنية، إضافةً إلى أداء المصالح والهيئات التابعة للوزارة والخدمات المقدمة للمواطنين في عموم المحافظات المحررة.
وظهر عيدروس الزبيدي في اللقاء وخلفه العلم اليمني وصورة الرئيس العليمي، كما ظهرت القيادات الأمنية مرتدية زيها العسكري.