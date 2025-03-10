مقتل وإصابة عدد من جنود الجيش الوطني في مواجهات مع الحوثيين في مأرب والجوف

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قتل واصيب عدد من جنود الجيش الوطني في مواجهات مع مليشيا الحوثي في جبهات محافظتي مأرب والجوف شرقي اليمن.
وقالت مصادر عسكرية ان مليشيات الحوثي صعدت من هجماتها العدائية على مواقع القوات المسلحة في محافظتي مأرب والجوف.
ونقل موقع سبتمبر نت عن المصادر في مأرب قولها أن القوات المسلحة تصدت لأعمال عدائية للمليشيات الحوثية في جبهة رغوان، شمال المحافظة.
وبحسب المصادر فإن المواجهات أسفرت عن استشهاد أحد جنرد القوات المسلحة وإصابة 3 آخرين، فيما قتل وأصيب عدد من عناصر المليشيات.
كما أصيب ثلاثة جنود آخرين في عمليات عدائية مماثلة للمليشيات الحوثية في الجبهات الجنوبية لمحافظة مأرب.
وفي محافظة الجوف، واصلت المليشيات الحوثية قصف مواقع القوات المسلحة بالمدفعية والطائرات المسيرة.