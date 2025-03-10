إعلان ترامب يهز الأسواق.. والبيتكوين يمحو مكاسبه وسط تقلبات عنيفة

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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سلط موقع " والستريت إيطاليا" الضوء على هبوط أسعار العملات الرقمية، رغم إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطة إنشاء احتياطي وطني أمريكي للعملات الرقمية، وذلك بسبب المخاوف الاقتصادية والتوترات الجيوسياسية التي سببتها قراراته الأخيرة.

وقال الموقع، في هذا التقرير الذي ترجمته "عربي21"؛ إن تحركات البيتكوين أشبه بصعود وهبوط القطار الأفعواني، فبعد أن هبط سعرها إلى أدنى مستوياته في ثلاثة أشهر تمكنت من استعادة مستوى 90 ألف دولار، لتعود اليوم إلى التراجع غير قادرة على استعادة مستوى 85 ألف دولار.

وهذا الانخفاض مدفوع بانهيار الأسواق تحت وطأة الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية القائمة.

البيتكوين يهبط بعد إعلان ترامب أوضح الموقع أن ما أثّر على سعر العملة المشفرة بقوة، هو إعلان ترامب عن إنشاء احتياطي أمريكي من العملات الرقمية.

وقال الرئيس الأمريكي في منشور على "تروث سوشيال"؛ إن "احتياطيا أمريكيا من العملات الرقمية سيرفع هذا القطاع بعد سنوات من الهجمات من قبل إدارة بايدن، ولهذا السبب أعطى أمري التنفيذي بشأن الأصول الرقمية تعليمات لفريق العمل الرئاسي بالمضي قدما في إنشاء احتياطي استراتيجي من العملات المشفرة".

وأضاف: "سأحرص على أن تكون الولايات المتحدة عاصمة العالم للعملات الرقمية". اقرأ أيضا: هل تبخرت وعود ترامب الذهبية بعد الانهيار الحاد في العملات الرقمية؟ لم يُخفِ ترامب شغفه بعالم العملات المشفرة منذ حملته الانتخابية، وإطلاقه في اليوم التالي لانتخابه رسميّا لعملة ميم كوين مخصصة له. ويواصل رجل الأعمال المضي قدما في مساره، من خلال إنشاء الاحتياطي وإعلانه عن استضافة أول قمة للعملات المشفرة في البيت الأبيض.

وفي خضم كل ذلك، يراقب المستثمرون الوضع عن كثب بحثا عن مزيد من المؤشرات حول توجّهات ترامب.

وقد ساعد هذا الإعلان في انتعاش أسعار العملات المشفرة بعد التراجعات الأخيرة، ولكن لم يدم ذلك سوى لبضع ساعات فقط.

رؤية المحلّلين

أشار الموقع إلى أن جميع الأصول عالية المخاطر، بما في ذلك العملات المشفرة، قد شهدت تراجعا حادّا بعد إعلان ترامب في وقت تواجه فيه الأسواق مخاوف بشأن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ والتوترات الجيوسياسية المستمرة. كلا العاملين ألقيا بظلالهما على الحماس المحيط بـ "الاحتياطي الاستراتيجي للعملات المشفرة" الذي روّج له ترامب، في حين كان بعض المحللين يأملون أن يساعد في إخراج البيتكوين من دوامة الهبوط.

فبعد تسجيل رقم قياسي في كانون الثاني/ يناير، شهدت العملة المشفرة أسوأ شهر لها منذ عام 2022 في شباط/فبراير، ويحذر المستثمرون والمحللون من أن حالة عدم اليقين الاقتصادي، قد تبقي البيتكوين تحت الضغط طوال شهر آذار/مارس في ظل غياب محفز محدد.

وذكر الموقع أن ماريون لابور، المحللة في دويتشه بنك، قالت في مذكرة؛ إن "نقص المعلومات حول كمية العملات المشفرة التي ستشتريها الحكومة الأمريكية، وكيفية تمويل هذا الشراء، إلى جانب المخاوف من تراجع السوق إذا لم تتوافق التوقعات مع الواقع، يعني أن احتمالية التقلبات العالية في أسواق العملات المشفرة ستستمر".

من ناحية أخرى، صرّح نيك بوكرين، المحلل المالي والمستثمر والمؤسس المشارك لمنصة "ذا كوين بيورو"، بأنه "على الرغم من أن إعلان الاحتياطي من العملات المشفرة كان محفزا صعوديّا لأسعار العملات المشفرة على المدى القصير، إلا أن تأثيره على المدى الطويل لا يزال محل تساؤل. أولا، لم يتم بعد الكشف عن التفاصيل الفعلية".

وأضاف بوكرين: "على أي حال، فإن إنشاء احتياطي العملات الرقمية يُعد محطة بارزة بالنسبة للبيتكوين وتقنية البلوكشين