أطعمة تقلل جلطات القلب خلال رمضان.. تعرف عليها

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يبحث الكثير خلال شهر رمضان، عن أفضل الطرق للحفاظ على صحتهم وتعزيز جهازهم الدوري خلال الصيام، ومن بين النصائح الصحية التي يمكن اتباعها، تناول أطعمة معينة تساعد في تقليل خطر جلطات القلب وتحسين صحة الأوعية الدموية.

ويستعرض موقع «الكونسلتو»، خلال السطور التالية أبرز الأطعمة التي يمكن أن تساهم في الوقاية من جلطات القلب خلال الشهر الكريم، وفقا للدكتور أشرف رضا أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية.

ويقول أشرف رضا في حديثه مع «الكونسلتو»، إن هناك مجموعة كبيرة من الأطعمة والمشروبات التي يمكن للصائمين المداومة عليها خلال شهر رمضان المبارك والتي تقلل من خطر الإصابة بالجلطات القلبية.

التمور

تُعتبر التمور من أفضل العناصر الغذائية للإفطار، حيث توفر السكريات السريعة وتساعد في رفع مستوى الطاقة بشكل سريع.

السوائل

يُفضل شرب الماء أو العصائر الطبيعية، مثل عصير البرتقال أو الرمان، لتعويض السوائل التي فقدت خلال اليوم.

البروتينات والخضروات

يفضل تناول البروتينات الصحية مثل الدجاج أو السمك أو البيض، كما أن الحضروات تحتوي على نسبة عالية من الألياف والفيتامينات، يفضل تناول السلطة الخضراء المضاف جزء من زيت الزيتون.

يجب إلا تتجاوز كميات الحد المطلوب يوميا لتجنب ارتفاع ضغط الدم الزائد على القلب، مما يؤدي إلى العديد من الآثار السلبية على صحة الصائمين.

نوعية الطعاميجب اختيار نوعية الطعام بحرص وعناية كبيرة مثل الشوفان أو الخبز الأسمر، حيث تساعد في توفير طاقة مستمرة، بالإضافة إلى تناول مصادر بروتين خفيفة مثل الحمص أو البيض المسلوق، بجانب تناول الدهون الصحية مثل الأفوكادو أو زيت الزيتون.

تجنب السكرياتيجب على الصائمين وخاصة أصحاب الأمراض المزمنة تجنب السكريات مثل الحلويات والمشروبات السكرية، والتي تؤدي إلى ارتفاع السكر بشكل مفاجئ