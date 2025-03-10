5 أطعمة تسبب الإمساك تجنبها في رمضان

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعاني بعض الأشخاص من الإمساك خلال ساعات الصيام، وذلك بسبب الامتناع عن الطعام لفترات طويلة وتناوله بكميات كبيرة بعد الإفطار.

وفي هذا الصدد، يوضح " الكونسلتو"، قائمة بالأطعمة التي تسبب الإمساك، ويجب تجنبها في رمضان، وذلك حسبما ذكرته الدكتورة ليندا جاد الحق، استشاري التغذية العلاجية.

1- الأطعمة المقلية والمشبعة بالدهون تعتبر الأطعمة المقلية مثل السمبوسة والبطاطس المقلية تحتوي على دهون مشبعة تبطئ عملية الهضم، مما يؤدي إلى بطء حركة الأمعاء وزيادة خطر الإصابة بالإمساك.

2- الحلويات الرمضانية تناول كميات كبيرة من الحلويات مثل الكنافة والقطايف قد يؤدي إلى اضطرابات هضمية، بسبب قلة الألياف الغذائية فيها وكثرة السكر، مما يعوق حركة الأمعاء الطبيعية.

3- الأرز الأبيض والمعجنات الأرز الأبيض والمخبوزات المصنوعة من الدقيق الأبيض تفتقر إلى الألياف الغذائية، مما يؤدي إلى قلة حركة الأمعاء وزيادة احتمالية الإصابة بالإمساك.

4- اللحوم الحمراء تناول كميات كبيرة من اللحوم الحمراء، خاصة عند الإفطار، قد يسبب بطء الهضم لاحتوائها على نسبة عالية من الدهون والبروتينات التي تحتاج إلى وقت طويل للهضم، مما يؤدي إلى الإمساك.

5- الأطعمة المالحة والمخللات المخللات والأطعمة المالحة مثل الجبن المملح والسجق قد تسبب الجفاف في الجسم، مما يؤدي إلى صعوبة في تمرير الفضلات عبر الأمعاء