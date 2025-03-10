حيث الإنسان في اليوم العالمي للمرأة يوثق تجربة فريدة في تمكين عائشة من مشروعها المستدام ليكون عونا لها ولكل صديقاتها ..

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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في أحد البيوت المتواضعه بمدينة مأرب. كان منزل عائشة مقصدا للكثير من النساء الباحثات عن فرص الحياة والعيش.

وفي كل يوم كانت تاتي النساء من اماكن مختلفة الى ذلك المنزل.

مثلت عائشة فرصة للكثير من الفتيات لتوفير بعض ضروريات الحياة والتزاماتها اليومية.

كثير من ازواج تلك النساء هم ممن فقدوا أعمالهم او من ذوي الدخل المحدود.

كان بيت عايشة يضم إمكانيات متواضعة لصناعة الكيك والحولويات والمعجنات.

برنامج حيث الانسان سلط خلال هذه الحلقة تجربة عائشه امين أحمد كمنوذج مكافح وفريد. وهي نازحة تعين خمسة من الأبناء " ثلاث بنات وولدين".

وهي إحدى النازحات القادمات من محافظة إب الى محافظة مارب.

وعلى كاهلها كانت تقع مسؤلية إعالة اسرتها خاصة وزوجها قضى اكثر من ثلاث سنوات وهو في السجن.

وتعمد برنامج حيث الانسان ان يوثق قصة عائشة تزامنا مع اليوم العالمي للمرأة.

وجدت النازحة عائشة" نفسها في مواجهة قاسية مع متطلبات الحياة، بعد أن اختطف الحوثيون زوجها تاركين إياها وحيدة مع أطفالها وسط تحديات النزوح والفقر.

لم تستلم "عائشة"، ولم تنتظر المساعدة وقررت أن تخوض معركتها وبحثت عن عمل يضمن لها ولأطفالها قوت يومهم.

محاولات كثيرة في العمل منها الخياطة والكوافير، لكنها لم تحقق ما كانت تصبو إليه من الاستقرار الذي كانت تحتاجه لها ولأسرتها.

اختارت أن تبدأ مشروعا آخر، تقوم فكرته على صناعة المعجنات والحلويات من منزلها وبيعها للبقالات والبوفيهات.

بدأت تخطو، لكنها تعثرت، إذ وجدت نفسها بحاجة لأيادٍ أخرى إلى جانبها، فذهبت للبحث عن نساء يشبهنها، أو بالأحرى تتشابه ظروفهن مع ظروفها.

نساء فقدن أزواجهن في المعتقلات أو المعارك، ووجدن أنفهسن بلا عائل ولا معين، وبدأن بالعمل مع "عائشة" بإنتاج الحلويات وتوزيعها على البقالات والبوفيهات في مأرب.

لكن ثمة مشكلة أخرى صادفت "عائشة"، ضيق المكان وقلة الأدوات وبساطتها، وهنا تدخل "حيث الإنسان".

قرر "حيث الإنسان"، الذي تبثه قناة بلقيس بتمويل كامل من مؤسسة توكل كرمان أن يكون إلى جوارها، وقدم لها الدعم الكافي لمشروعها؛ وهو معمل حلويات متكامل، مزودا بأفران حديثة وعجانات وخلاطات، كما جهز لها محلا خاصا، ليكون منصة لبيع منتجاتها، مما وفر لها وللنساء العاملات معها مصدر دخل مستدامًا، تنطلق هي وبقية النساء نحو مستقبل يضمن لهن توفير لقمة كريمة لهن ولأسرهن.

وتعمدت قناة بلقيس وبرنامج حيث الانسان بعرض الحلقة في الثامن من مارس يوم المرأة العالمي كتقدير لنضال "عائشة" وإجلالا لصمودها وإصرارها ورفيقاتها على بناء مستقبلهن بأيديهن.

لم تكن "عائشة" مجرد امرأة كافحت لأجل أطفالها، بل أصبحت نموذجا لنساء حولها وملهمة لكل من يواجه ظروفا صعبة.

لقد قدم برنامج حيث الانسان نموذجا جديدا للعطاء الإنساني واخذ بيد المرأة اليمنية الى مساحات الأمل والعطاء عبر مشروع مستدام يغني عائشة عن ذل السؤال و يكفيها جور الايام.

حيث الانسان نجح في تحرير عشرات النسوة الائي يعملن مع عائشة من ذل الحاجه والسؤال وليكون عونا لهن في زمن ثقيل المواجع والالتزامات.