الحوثي الطلقة الأخيرة لمدفعية إيران إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل معاوية لأنه ''يحاول تبرئة ساحة بني أمية'' سلطات حضرموت تستدعي صحفياً على ذمة مداخلة له مع قناة فضائية يمنية تعرف على مشروبات اذا تناولها بعد الفطار ستخلصك من الوزن الزائد لماذا اعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه سيمدد مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة؟ صاحب المركز الثاني يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أمريكا وروسيا تطلبان اجتماعًا لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الأحداث في سوريا الجيش السوداني يكثف هجماته على معاقل الدعم السريع وعينه على القصر الرئاسي ومركز العاصمة الخرطوم.. آخر المستجدات انتحاري خطط لإغتيال ترامب..ومواجهة مسلحة تندلع قرب البيت الأبيض.. سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في إيران حظر دبلجة وبث مسلسل "معاوية" على جميع منصات العرض السمعي والبصري، سواء تلك التي تعتمد على النشر التقليدي أو التي تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.
نائب مسؤول قسم الرقابة في الهيئة قال أن المسلسل، الذي أنتجته شبكة "إم بي سي" السعودية، ممنوع من العرض في جميع وسائل الإعلام الإيرانية، نظرا لتقديمه "رواية جديدة عن حياة معاوية ومحاولته تبرئة ساحة بني أمية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.