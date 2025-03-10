إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل معاوية لأنه ''يحاول تبرئة ساحة بني أمية''

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس- وكالات

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أعلنت هيئة تنظيم الإعلام المرئي والمسموع في إيران حظر دبلجة وبث مسلسل "معاوية" على جميع منصات العرض السمعي والبصري، سواء تلك التي تعتمد على النشر التقليدي أو التي تعتمد على المحتوى الذي ينشئه المستخدمون.

نائب مسؤول قسم الرقابة في الهيئة قال أن المسلسل، الذي أنتجته شبكة "إم بي سي" السعودية، ممنوع من العرض في جميع وسائل الإعلام الإيرانية، نظرا لتقديمه "رواية جديدة عن حياة معاوية ومحاولته تبرئة ساحة بني أمية"، بحسب وكالة "تسنيم" الإيرانية.