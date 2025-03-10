سلطات حضرموت تستدعي صحفياً على ذمة مداخلة له مع قناة فضائية يمنية

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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استدعت نيابة شرق المكلا، صحفياً على ذمة مداخلة له على قناة "يمن شباب" عن تردي الخدمات الأساسية وانهيار العملة، وذلك في ظل تزايد حالات التضييق على حرية الصحافة التي تشهدها محافظة حضرموت (شرق اليمن).

واظهرت وثيقة استدعاء من نيابة شرق المكلا، للصحفي علي عبدالله الخلاقي، لسماع أقواله، اليوم الاحد، الموافق 9 مارس 2025، دون الإشارة إلى أساب الاستدعاء أو الجهة المشتكية، غير أن مصادر صحفية أكدت أن ذلك مرتبط بمداخلته التلفزيونية الأخيرة.

وكان الصحفي الخلاقي ظهر قبل أيام في مداخلة على قناة "يمن شباب"، للتعليق على الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مطلع شهر رمضان المبارك، المنددة بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية.

وانتقد الخلاقي أداء السلطة المحلية، لعدم توفير الخدمات للمواطنين، وقال إنها لا تعرف الدور الذي تقوم به، محملا السلطة المحلية والمجلس الرئاسي المسؤولية.

وتأتي الحادثة في ظل التضييق على الحريات الإعلامية في المحافظة ضمن سياسية العداء المتبعة من مختلف السلطات في عموم البلاد تجاه الصحفيين والإعلاميين، واستمرار غياب المساءلة السائدة في البلاد التي تغرق في أتون الحرب منذ 10 سنوات