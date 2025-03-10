الحوثي الطلقة الأخيرة لمدفعية إيران إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل معاوية لأنه ''يحاول تبرئة ساحة بني أمية'' سلطات حضرموت تستدعي صحفياً على ذمة مداخلة له مع قناة فضائية يمنية تعرف على مشروبات اذا تناولها بعد الفطار ستخلصك من الوزن الزائد لماذا اعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه سيمدد مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة؟ صاحب المركز الثاني يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أمريكا وروسيا تطلبان اجتماعًا لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الأحداث في سوريا الجيش السوداني يكثف هجماته على معاقل الدعم السريع وعينه على القصر الرئاسي ومركز العاصمة الخرطوم.. آخر المستجدات انتحاري خطط لإغتيال ترامب..ومواجهة مسلحة تندلع قرب البيت الأبيض.. سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
استدعت نيابة شرق المكلا، صحفياً على ذمة مداخلة له على قناة "يمن شباب" عن تردي الخدمات الأساسية وانهيار العملة، وذلك في ظل تزايد حالات التضييق على حرية الصحافة التي تشهدها محافظة حضرموت (شرق اليمن).
واظهرت وثيقة استدعاء من نيابة شرق المكلا، للصحفي علي عبدالله الخلاقي، لسماع أقواله، اليوم الاحد، الموافق 9 مارس 2025، دون الإشارة إلى أساب الاستدعاء أو الجهة المشتكية، غير أن مصادر صحفية أكدت أن ذلك مرتبط بمداخلته التلفزيونية الأخيرة.
وكان الصحفي الخلاقي ظهر قبل أيام في مداخلة على قناة "يمن شباب"، للتعليق على الاحتجاجات التي شهدتها المحافظة مطلع شهر رمضان المبارك، المنددة بانهيار العملة وتردي الأوضاع المعيشية.
وانتقد الخلاقي أداء السلطة المحلية، لعدم توفير الخدمات للمواطنين، وقال إنها لا تعرف الدور الذي تقوم به، محملا السلطة المحلية والمجلس الرئاسي المسؤولية.
وتأتي الحادثة في ظل التضييق على الحريات الإعلامية في المحافظة ضمن سياسية العداء المتبعة من مختلف السلطات في عموم البلاد تجاه الصحفيين والإعلاميين، واستمرار غياب المساءلة السائدة في البلاد التي تغرق في أتون الحرب منذ 10 سنوات