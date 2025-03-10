تعرف على مشروبات اذا تناولها بعد الفطار ستخلصك من الوزن الزائد

الإثنين 10 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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هل تريد أن تفقد وزنك بسهولة، عليك أن تتناول الشاي المناسب، ويميل معظمنا إلى اكتساب الوزن خلال شهر رمضان، بسبب تناول الأطعمة الدسمة أو تناول الطعام في وقت متأخر وغيرها، لذلك يمكن لتناول بعد المشروبات أن تساعد على إدارة الوزن في رمضان دون زيادة أو حتى المساعدة على التخلص من الوزن الزائد، وهو ما يوضحه تقرير موقع “تايمز أوف إنديا”.

وقد كشفت مراجعة شاملة للدراسات العلمية أن أنواعًا معينة من المشروبات يمكن أن تساعد بشكل فعال في إنقاص الوزن وتقليل دهون البطن، وتحتوي هذه الأنواع من المشروبات على مركبات مفيدة مثل الفلافون والكاتشين التي تدعم إدارة الوزن من خلال آليات مختلفة بما في ذلك تحسين عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

فيما يلى.. 3 أنواع من المشروبات يمكنها تسريع نتائج إنقاص الوزن

الشاي الأخضر

يبرز الشاي الأخضر كأحد أكثر أنواع الشاي التي أجريت عليها أبحاث لإنقاص الوزن، وقد أثبتت الدراسات قدرته على تقليل وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ودهون البطن، وخاصة لدى الأشخاص المصابين بمرض السكري من النوع 2، وقد لوحظت الفوائد بجرعات أقل من 800 مليجرام يوميًا في دراسات استمرت لمدة 8 أسابيع أو أكثر.

يُعتقد أن الكاتيكين، وهو أحد مضادات الأكسدة الطبيعية الموجودة في الشاي الأخضر، يعزز عملية التمثيل الغذائي ويعزز حرق الدهون، ويمتد هذا التأثير إلى الماتشا، وهو شكل مركّز من الشاي الأخضر المطحون يحتوي على مكونات مفيدة مماثلة.

الشاي الأسود

يمكن للشاى الأسود أيضًا أن يساعد في التحكم في الوزن، وتشير الأبحاث إلى أنه يمكن أن يساعد في تنظيم نسبة السكر في الدم واستقلاب الأحماض الدهنية، وقد أظهر الشاي الأسود، الذي يخضع للأكسدة أكثر من الأنواع الأخرى، تأثيرات كبيرة في فقدان الوزن، حيث أظهرت دراسة أجرتها المجلة الدولية لعلوم الأغذية على 111 مشاركًا أن تناول ثلاثة أكواب من الشاي الأسود المطحون يوميًا لمدة ثلاثة أشهر أدى إلى زيادة فقدان الوزن وانخفاض محيط الخصر مقارنة بمجموعة التحكم، وتُعزى خصائص فقدان الوزن للشاي الأسود إلى محتواه العالي من البوليفينول والفلافون، حيث تعمل هذه المركبات عن طريق تقليل امتصاص السعرات الحرارية وتعزيز عملية التمثيل الغذائي للدهون وتقليل الإجهاد التأكسدي.

الكركديه

أظهرت دراسة أجرتها مؤسسة SciFlo Brazil قدرة الكركديه على خفض مؤشر كتلة الجسم والوقاية من السمنة، وفي الأبحاث التي أجريت على الحيوانات، قد أظهر الشاي نتائج واعدة بشكل خاص في عملية التمثيل الغذائي للدهون، حيث أشارت دراسات أجريت في أنابيب الاختبار إلى قدرته على زيادة عملية التمثيل الغذائي للدهون ومنع تكوين الخلايا الدهنية.

وتختلف أنواع الشاي العشبية المصنوعة من الأعشاب والتوابل والفواكه المختلفة عن أنواع الشاي التقليدية لأنها لا تحتوي عادةً على الكافيين، وقد أظهرت أنواع الزنجبيل والكركديه نتائج واعدة في دراسات إدارة الوزن.

وتمتد فوائد الشاي إلى ما هو أبعد من فقدان الوزن، حيث يوفر بديلاً خاليًا من السعرات الحرارية للمشروبات السكرية، وعندما يقترن الشاي بنظام غذائي متوازن وممارسة الرياضة بانتظام، يمكن أن يدعم تناول الشاي أهداف إدارة الوزن بشكل عام ويساعد في منع تراكم الدهون الضارة في البطن