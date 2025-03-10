صاحب المركز الثاني يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد

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سجل ديكلان رايس لاعب وسط أرسنال هدفا في الشوط الثاني ليلغي هدف التقدم ليونايتد عبر برونو فرنانديز من ركلة حرة مباشرة لكن فريق المدرب ميكل أرتيتا خرج فقط بنقطة التعادل 1-1 أمام غريمه اليوم الأحد في ضربة كبيرة لمسعاه للفوز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ويتأخر أرسنال صاحب المركز الثاني بفارق 15 نقطة عن ليفربول المتصدر لكن لديه مباراة مؤجلة بينما يحتل مانشستر يونايتد المركز الرابع عشر برصيد 34 نقطة.
ولم يكن الشوط الأول كلاسيكيا على الإطلاق إذ سيطر أرسنال على الكرة لكن لم تكن هناك سوى بعض الفرص القليلة من الجانبين قبل أن يكسر فرنانديز حالة الجمود أخيرا قبل ثوان من نهاية الشوط الأول على عكس سير اللعب بتسديدة رائعة من ركلة حرة مرت فوق الحائط البشري ويد الحارس ديفيد رايا.
وكان الشوط الثاني أكثر متعة مع فرص خطيرة لكلا الجانبين قبل أن يدرك رايس التعادل في الدقيقة 74 عندما استغل تمريرة عرضية من يورن تيمبر وأطلق تسديدة قوية سكنت شباك أندريه أونانا.
واحتفل رايس برفع إصبعه لإسكات جماهير يونايتد