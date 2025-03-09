الإطاحة بحميد شيباني من اتحاد كرة القدم اليمني

الحوثي الطلقة الأخيرة لمدفعية إيران إيران تحظر دبلجة وبث مسلسل معاوية لأنه ''يحاول تبرئة ساحة بني أمية'' سلطات حضرموت تستدعي صحفياً على ذمة مداخلة له مع قناة فضائية يمنية تعرف على مشروبات اذا تناولها بعد الفطار ستخلصك من الوزن الزائد لماذا اعلن الرئيس الأمريكي ترامب انه سيمدد مهلة بيع تيك توك في الولايات المتحدة؟ صاحب المركز الثاني يفرض التعادل على مانشستر يونايتد في أولد ترافورد أمريكا وروسيا تطلبان اجتماعًا لمجلس الأمن غدًا لمناقشة الأحداث في سوريا الجيش السوداني يكثف هجماته على معاقل الدعم السريع وعينه على القصر الرئاسي ومركز العاصمة الخرطوم.. آخر المستجدات انتحاري خطط لإغتيال ترامب..ومواجهة مسلحة تندلع قرب البيت الأبيض.. سلاح حزب الله وصل إلى طريق مسدود.. والضغوط الدولية ستزداد
تناقل صحفيون رياضيون في اليمن اليوم الأحد خبرا عن تعيين أمين عام جديد لاتحاد كرة القدم بدلاً للأمين الحالي حميد شيباني.
وبحسب مصادر اعلامية، فقد تم تعيين حسام السنباني أميناً عاماً للإتحاد اليمني لكرة القدم.
وقال ناشطون-وفق ما رصده محرر مأرب برس- إن القرار تأخر كثيرا، تعبيرا عن المدة الطويلة التي قضاها شيباني في منصبه أمينا عاما، حيث يعتبره الوسط الرياضي في اليمن جزءًا من منظومة الفشل والفساد.
ولم تنشر صفحة الإتحاد اليمني لكرة القدم أي شيء حول هذا القرار، حتى لحظة نشر هذا الخبر.
ولا تتوفر معلومات كافية عن المسؤول الجديد حسام السنباني؛ لكن عددا من الصحفيين الرياضيين أشادوا به وعبروا عن تفاؤلهم.
الصحفي الرياضي عاصم النهمي قال ان تعيين حسام السنباني أمينًا عامًا للاتحاد اليمني لكرة القدم يبعث فينا الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل للكرة اليمنية في حال تركه لوبي الفساد في الاتحاد يعمل بدون ضغوط وبعيدا عن تصفية الحسابات.
وأضاف: ''الأستاذ حسام السنباني شخصية رياضية كفؤة، تمتلك الخبرة والحماس اللازمين لقيادة دفة الاتحاد في المرحلة المقبلة وسيبذل قصارى جهده للارتقاء بكرة القدم اليمنية، ووضعها في المكانة التي تستحقها''.