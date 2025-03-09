الإطاحة بحميد شيباني من اتحاد كرة القدم اليمني

الأحد 09 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- خاص

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تناقل صحفيون رياضيون في اليمن اليوم الأحد خبرا عن تعيين أمين عام جديد لاتحاد كرة القدم بدلاً للأمين الحالي حميد شيباني.

وبحسب مصادر اعلامية، فقد تم تعيين حسام السنباني أميناً عاماً للإتحاد اليمني لكرة القدم.

وقال ناشطون-وفق ما رصده محرر مأرب برس- إن القرار تأخر كثيرا، تعبيرا عن المدة الطويلة التي قضاها شيباني في منصبه أمينا عاما، حيث يعتبره الوسط الرياضي في اليمن جزءًا من منظومة الفشل والفساد.

ولم تنشر صفحة الإتحاد اليمني لكرة القدم أي شيء حول هذا القرار، حتى لحظة نشر هذا الخبر.

ولا تتوفر معلومات كافية عن المسؤول الجديد حسام السنباني؛ لكن عددا من الصحفيين الرياضيين أشادوا به وعبروا عن تفاؤلهم.

الصحفي الرياضي عاصم النهمي قال ان تعيين حسام السنباني أمينًا عامًا للاتحاد اليمني لكرة القدم يبعث فينا الأمل والتفاؤل بمستقبل أفضل للكرة اليمنية في حال تركه لوبي الفساد في الاتحاد يعمل بدون ضغوط وبعيدا عن تصفية الحسابات.

وأضاف: ''الأستاذ حسام السنباني شخصية رياضية كفؤة، تمتلك الخبرة والحماس اللازمين لقيادة دفة الاتحاد في المرحلة المقبلة وسيبذل قصارى جهده للارتقاء بكرة القدم اليمنية، ووضعها في المكانة التي تستحقها''.