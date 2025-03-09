قانون جديد في أوروبا أكثر صرامة بشأن اللجوء والترحيل والعودة

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أعلنت المفوضية الأوروبية، تبنيها اقتراحاً بقانون جديد أكثر صرامة يهدف إلى تشديد إجراءات الترحيل والعودة داخل دول الاتحاد الأوروبي على الاشخاص الذين رفضت طلبات لجوئهم، في الايام القادمة.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في مؤتمر صحفي، اليوم الاحد، بمناسبة مرور 100 يوم على ولايتها الثانية "إن المفوضية ستتبنى اقتراح قانون طموح بشأن إجراءات العودة مؤكدة أن "العودة عنصر رئيسي في ميثاق الهجرة واللجوء".
وأضافت "أن المفوضية ستقترح تشريعات وقواعد مشتركة للعودة بالإضافة إلى أمر العودة الأوروبي الجديد والاعتراف المتبادل بقرارات العودة من قبل الدول الأعضاء".
واشارت أورسولا فون دير لاين، الى انه سيتم إصدار حظر دخول اللاجئين العائدين إلى الدول الثالثة وهو عملية إعادة طالبي اللجوء الذين تم رفض طلباتهم إلى دولة اخرى غير بلادهم..مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي سيكون أكثر صرامة حيثما توجد مخاطر أمنية.