اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بمحاسبة شخصيات تنتحل صفتها وتنال من النخبة الحضرمية والأمن العام

الأحد 09 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قالت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، أن هناك شخصيات تنتحل صفة اللجنة الأمنية ترتكب تجاوزات تنال من النخبة الحضرمية وقوات الأمن.. متوعدة بالمحاسبة.

وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة الأمنية اليوم الأحد، سُبل تعزيز الإجراءات الأمنية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ووقفت أمام ما يحصل من اختلالات أمنية، واتخذت قرارات لمواجهة التحديات والتجاوزات التي تنال من قوات النخبة الحضرمية والأمن العام من قبل شخصيات تنتحل صفة اللجنة الأمنية، والرفع بهذه التجاوزات لوزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعقدت اللجنة الأمنية بحضرموت اجتماعًا لها مساء اليوم بالمكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي.

واستعرضت اللجنة الأمنية سير تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة المواكبة لشهر رمضان المبارك، وأقرت تعزيز الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين خلال الفعاليات الدينية والاجتماعية المكثفة في شهر رمضان المعظّم، وتعزيز التواجد الأمني لتأمين الأسواق الشعبية والتجمعات السكانية.

وشددت اللجنة على تعزيز آليات المراقبة والاستجابة السريعة عبر غرف العمليات، وزيادة التواجد الأمني في المناطق الحيوية كالمجمعات التجارية، والمواصلات العامة، والمنشآت الحكومية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لضبط الاختلالات الأمنية والخارجين عن القانون، ووضع صحة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى، وتعزيز منظومة الأمن الشامل والاستعدادات الاستباقية لمواجهة التحديات الأمنية لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال رمضان الفضيل لمواكبة الزيادة في الحركة الاجتماعية والاقتصادية.