البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً

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أعلن البنك المركزي اليمني، اليوم الأحد 9 مارس 2025، عن نتائج المزاد رقم (7-2025) لبيع 30 مليون دولار أمريكي.
وبلغ إجمالي العطاءات المقدمة 10.516 مليون دولار، ما يعكس نسبة تغطية بلغت 35% من إجمالي المبلغ المعروض.
ووفقًا للبيانات الصادرة عن البنك، بلغ أعلى سعر عطاء 2329 ريالًا للدولار الواحد، فيما استقر أدنى سعر عند 2294 ريالًا، وهو السعر الذي تم اعتماد المزاد عليه بالكامل بنسبة تخصيص 100%.
وشهد المزاد مشاركة ثلاثة متنافسين قدموا 10 عطاءات، تم قبولها جميعا، وبيع إجمالي 10.616 مليون دولار من المبلغ المعلن عنه.