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الرئيس السوري يتوعد فلول نظام الأسد ويعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي

الأحد 09 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار
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قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أنه لن يتسامح مع فلول النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم وبثوا الفوضى، وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم.

وطالب الشرع جميع الدول بالوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها.

واضاف:'' ليس هناك أحد فوق القانون ونجرم أي دعوة لبث الفتنة وتقسيم سوريا''

واعلن الشرع تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث الساحل وتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.

وقال الشرع ان المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطنِنا الحبيب.

وتابع:'' ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات (الانتهازية) وليست هي الأولى بل حدث مثلها قبل شهر ونصف وأخمدناها بفضل الله''.

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