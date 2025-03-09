في اجتماع بالرياض.. العليمي يبحث مع الأمريكان تنفيذ قرار تصنيف الحوثيين ''منظمة إرهابية'' ويضع عليهم ''أمراً مُلحًا'' ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟ قانون جديد في أوروبا أكثر صرامة بشأن اللجوء والترحيل والعودة اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بمحاسبة شخصيات تنتحل صفتها وتنال من النخبة الحضرمية والأمن العام البنك المركزي اليمني يبيع أكثر من 10 ملايين دولار بسعر صرف 2294 ريالاً الرئيس السوري يتوعد فلول نظام الأسد ويعلن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وأخرى للحفاظ على السلم الأهلي قدم.. إنتر ميلان يقلب الطاولة على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي أطعمة تمنحك نوما هادئا وأخرى تسبب لك الأرق والجوع.. تعرف عليها ضربة موجعة للأهلي السعودي تطورات جديدة في احداث سوريا وهذا أول تعليق من قسد على تطورات الساحل
قال الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأحد، أنه لن يتسامح مع فلول النظام السابق الذين ارتكبوا جرائم وبثوا الفوضى، وليس أمامهم إلا تسليم أنفسهم.
وطالب الشرع جميع الدول بالوقوف إلى جانب سوريا واحترام سيادتها.
واضاف:'' ليس هناك أحد فوق القانون ونجرم أي دعوة لبث الفتنة وتقسيم سوريا''
واعلن الشرع تشكيل لجنة تقصي حقائق بشأن أحداث الساحل وتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.
وقال الشرع ان المخاطر التي نواجهها اليوم ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة مباشرة لمحاولات انتهازية من قبل قوى تسعى إلى إدامة الفوضى وتدمير ما تبقى من وطنِنا الحبيب.
وتابع:'' ما يحدث في بعض مناطق الساحل هو المثال الأوضح على هذه المحاولات (الانتهازية) وليست هي الأولى بل حدث مثلها قبل شهر ونصف وأخمدناها بفضل الله''.