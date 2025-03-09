قدم.. إنتر ميلان يقلب الطاولة على مونزا ويعزز صدارته للدوري الإيطالي

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قلب فريق إنتر ميلان، حامل اللقب، الطاولة على ضيفه مونزا وحقق فوزا بشق الأنفس بثلاثة أهداف لهدفين، السبت، على ملعب "جوزيبي مياتزا"، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الإيطالي.
وعزز "النيراتزوري"، موقعه في الصدارة، بعد أن رفع رصيده إلى 61 نقطة، بفارق 4 نقاط عن نابولي، الوصيف، الذي يستضيف فيورنتينا، الأحد، فيما تجمد رصيد مونزا عند 14 نقطة، متذيلا جدول الترتيب.
وباغت مونزا أصحاب الأرض، بالتقدم بهدفين دون رد سجلهما صامويل بيرنديلي، والسنغالي كيتا بالدي في الدقيقتين 32، و44، قبل أن يقلص النمساوي ماركو أرناوتوفيتش الفارق في الدقيقة 1+45.
وفي الشوط الثاني، نجح الدولي التركي هاكان تشالهانوغلو في إدراك هدف التعادل في الدقيقة 64، وأضاف اليوناني جيورجوس كيرياكوبولوس الهدف الثالث للإنتر بالخطأ في مرماه بالدقيقة 78.
وحصل إنتر ميلان، بهذا الفوز، على دفعة معنوية كبيرة قبل مواجهة فينورد الهولندي، الثلاثاء المقبل، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد أن حسم لقاء الذهاب في روتردام بثنائية نظيفة