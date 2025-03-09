ضربة موجعة للأهلي السعودي

الأحد 09 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي السعودي بقيادة الألماني ماتياس يايسله ضربة موجعة قبل مباراة الفريق المقبلة أمام الريان القطري في دوري أبطال آسيا للنخبة، والمقرر لها الثلاثاء المقبل.

الأهلي وضع قدمًا في الدور ربع النهائي بعدما فاز في مباراة الذهاب (3-1) على ملعب الريان.

وحجز الأهلي، مقعده في دور الـ16 بعدما احتل المركز الثاني مجموعات البطولة برصيد 22 نقطة، وبفارق الأهداف عن الهلال المتصدر، بينما احتل الريان، المركز السابع برصيد 8 نقاط.

وتواصل الإصابات ضرب "الراقي" في المباريات الأخيرة، وسط مخاوف كبيرة من الجماهير، حيث تأتي في وقتٍ حساس من الموسم الحالي.

وكانت آخر هذه الإصابات، ما تعرض له السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى "الراقي"، الذي أصيب في مواجهة الخليج الماضية بدوري روشن.

وسقط ميندي على أرضية الملعب متألمًا؛ ليتم استبداله في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط الأول أمام الخليج، بالحارس الشاب عبدالرحمن الصانبي.

وكان الدكتور ثامر الشهراني، أخصائي العلاج الطبيعي، كشف عن طبيعة إصابة إدوارد ميندي، عبر حسابه على منصة "إكس"، موضحًا أنها جاءت على مستوى العضلة الضامة.

وأكد الشهراني أن ميندي قد يغيب 14 يومًا أو أكثر، إذا كانت إصابته عبارة عن تمزق في العضلة الضامة.

وأوضح أخصائي العلاج الطبيعي أن إصابة الحارس السنغالي إذا كانت مجرد شد؛ قد يتواجد بشكل طبيعي في مباراة الأهلي القادمة.

ولكن وفقًا لتقارير أخرى، فقد خضع ميندي لفحوصات طبيّة، مساء أمس، لتحديد نوع إصابته وثبتت إصابته في العضلة الضامة، لكن لم يتحدد بعد موقفه من المُشاركة في اللقاءات المقبلة، لكن من المُرجح أن يحتاج لفترة من الراحة