بتمويل كويتي ...افتتاح مسجد إيلاف في حي الروضة بمأرب

الأحد 09 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - خاص

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افتُتح في حي الروضة بمحافظة مأرب مسجد إيلاف، والذي تم بناؤه بتمويل وإشراف من جمعية إيلاف الخيرية بدولة الكويت الشقيقة، تنفيذ جمعية النور الخيرية في اليمن، بتكلفة اجمالية بلغت نحو 700 ألف ريال سعودي.

ويعد المسجد إضافة نوعية للبنية التحتية في المنطقة، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية الى 700 مصلٍّ، مما يسهم في تلبية احتياجات سكان الحي والمناطق المجاورة، ويوفر لهم بيئة مناسبة لأداء الصلوات والشعائر الدينية.

ويأتي هذا المشروع ضمن سلسلة المبادرات التنموية والخيرية التي تقدمها دولة الكويت الشقيقة لدعم الشعب اليمني في مختلف المجالات، لا سيما في قطاع التعليم والصحة والبنية التحتية، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز أواصر الأخوة والتعاون بين البلدين.

وعبّر عدد من الأهالي عن امتنانهم لجمعية إيلاف الخيرية ولدولة الكويت على هذا الدعم الكريم، مشيدين بالدور الإنساني الذي تلعبه المؤسسات الخيرية الكويتية في تخفيف معاناة اليمنيين وتعزيز الخدمات الأساسية في البلاد.

الجدير بالذكر أن الكويت لها سجل حافل في دعم المشاريع التنموية والخيرية في اليمن، حيث تم تنفيذ العديد من المشاريع في مجالات التعليم، والصحة، والمياه، والإغاثة الإنسانية، ما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين.