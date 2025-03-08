تركيا تكشف رسميا عن معدلات انتاجها اليومي من النفط

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - الأناضول

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قال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي ألب أرسلان بيرقدار، إن إنتاج النفط في البلاد بلغ 132 ألف برميل يوميا اعتبارًا من مارس/آذار 2025.

وفي تصريحات للأناضول، لفت بيرقدار إلى مواصلة تركيا أنشطتها في مجال النفط والغاز الطبيعي دون تباطؤ، لزيادة الانتاج المحلي.

وأوضح أنه تم تعزيز العمل في آبار النفط، وادخال معدات جديدة بما يتماشى مع هدف البلاد المتمثل في زيادة الإنتاج المحلي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.

وذكر بيرقدار أنه من المقرر حفر 153 بئرًا جديدا للتنقيب عن النفط في مواقع مختلفة تشمل غابار بولاية شرناق ومناطق في وان (شرق) وديار بكر (جنوب شرق) وأخرى قرب الحدود مع سوريا.

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج تركيا اليومي من النفط بلغ 132 ألف برميل اعتبارًا من بداية مارس 2025، في إطار أنشطة التنقيب والإنتاج التي سرعت طريق البلاد نحو الاستقلال في الطاقة عبر الإنتاج المحلي.

وحول حقول الغاز المكتشفة في المياه الإقليمية لبلاده في البحر الأسود خلال السنوات السابقة، أشار الوزير التركي إلى أن أنشطة الحفر في الآبار التي تم اكتشاف الغاز فيها متواصلة، وأنهم يسرعون أنشطة الاستكشاف في النقاط التي يحتمل وجود احتياطيات غاز فيها.

وذكر الوزير أن الإنتاج اليومي من الغاز الطبيعي في الحقول المذكورة يبلغ 7 ملايين متر مكعب في الوقت الراهن.

ولفت إلى أنهم يهدفون لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 20 مليون متر مكعب يومياً بحلول 2026.