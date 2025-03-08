محور تعز: كمين محكم يقتل 3 من عناصر مليشيا الحوثي في الجبهة الغربية

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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قال محور تعز العسكري إن 3 من عناصر مليشيا الحوثي، لقوا مصرعهم اليوم السبت في مواجهات مع قوات الجيش غرب مدينة تعز.

وأفاد مصدر عسكري بالمحور أن مواجهات عنيفة اندلعت في الجبهة الغربية عقب محاولة المليشيا التسلل الى مواقع الجيش.

واشار إلى أن قوات الجيش نصبت كمين محكم للميليشيات اسفر عن مقتل ثلاثة واصابة اخرين واجبارها على التراجع.