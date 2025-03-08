محمد صلاح يقود ليفربول لتخطي عقبة ساوثهامبتون

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - الأناضول

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سجل الدولي المصري محمد صلاح هدفين ليقود فريقه ليفربول لتحقيق فوز صعب أمام ضيفه ساوثهامبتون بثلاثة أهداف مقابل واحد على ملعب "أنفيلد"، السبت، في الجولة 28 للدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ".

ونجح "الريدز" في الخروج بالمباراة إلى بر الأمام وحصد النقاط الثلاث، بعد أن تأخر في الشوط الأول بهدف سجله الإيرلندي ويل سمولبون في الدقيقة 1+45، مستغلا خطأ مشتركا بين الحارس أليسون والمدافع فيرجيل فان دايك.

وفي الشوط الثاني، انتفض صاحب الأرض بعد شعوره بالخطر ليتمكن من تسجيل 3 أهداف حملت توقيع الأوروغواياني داروين نونيز، والمصري محمد صلاح (هدفان من ركلتي جزاء)، في الدقائق 51، و54، و88.

ورفع الدولي المصري رصيده إلى 27 هدفا في صدارة لائحة هدافي المسابقة، بفارق سبعة أهداف عن إيرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي، كما رفع إجمالي رصيده مع ليفربول إلى 243 هدفا، ليصبح ثالث هداف تاريخي للنادي خلف إيان راش وروجير هانت.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد ليفربول في الصدارة إلى 70 نقطة، بفارق 16 نقطة أمام أرسنال الذي يواجه مانشستر يونايتد، الأحد، فيما بقي رصيد ساوثهامبتون 9 نقاط في المركز الأخير، لتقترب عودته إلى دوري التشامبيونشيب.

وفي مباريات أخرى، فاز كريستال بالاس على ضيفه إبسويتش تاون بهدف سجله السنغالي إسماعيلا سار في الدقيقة 82.

ورفع كريستال بالاس رصيده إلى 39 نقطة متقدما إلى المركز الحادي عشر، فيما تجمد رصيد إبسويتش تاون عند 17 نقطة في المركز الثامن عشر.

كما تغلب برايتون على ضيفه فولهام بهدفين لواحد، سجل لأصحاب الأرض الهولندي يان باول فان هيكي، والبرازيلي جواو بيدرو من ركلة جزاء في الدقيقتين 41، و8+90، وسجل للضيوف المكسيكي راؤول خيمينيز في الدقيقة 35.

ورفع برايتون رصيده إلى 46 نقطة في المركز السادس، فيما تجمد رصيد فولهام عند 42 نقطة في المركز التاسع