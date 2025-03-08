مجندات تركيات يحتفلن بيوم المرأة على متن سفينة حربية

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مارب برس - غرفة الاخبار

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شاركت ضباط صف وطالبات من أكاديمية الدفاع الوطني التركية، السبت، في فعالية أقيمت على متن سفينة نصرت الحربية في مضيق الدردنيل بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

واستقبل قائد حامية مضيق الدردنيل مصطفى بيجن، المشاركات في الفعالية، كما قدم لهن الورود بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الموافق 8 مارس/آذار.

ولاحقا، انتقلت المشاركات إلى سفينة نصرت للمشاركة في أنشطة ملاحية