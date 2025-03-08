جبهة حريب جنوب مأرب تشتعل.. العمالقة تعلن الحاق خسائر فادحة بالحوثيين وتجبرهم على الفرار

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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شهدت جبهة حريب جنوب محافظة مأرب شرق اليمن، اشتباكات عنيفة بين القوات الحكومية ومليشيا الحوثي.

وأعلنت قوات العمالقة اليوم السبت أنها تصدت لهجوم شنه مسلحو جماعة الحوثي، على مواقع جبيلة بمديرية حريب.

ووفق بيان المركز الإعلامي لقوات العمالقة، تمكنت القوات من التصدي للهجوم الحوثي على مواقعها في جبال جبهة ملعا، بمديرية حريب، على مشارف مديرية الجوبة.

وقالت قوات العمالقة، أنها "خاضت اشتباكات عنيفة كبّدت فيها المليشيات خسائر فادحة في العتاد والأرواح".

واشارت قوات العمالقة، إلى أنها استخدمت الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأجبرت مسلحي الحوثي على التراجع والفرار.

ومساء أمس الجمعة شنت مليشيا الحوثي هجوم عنيف، على مواقع القوات الحكومية، في جبال ملعاء ووضوء بمديرية حريب جنوب مأرب.

وذكر المركز الإعلامي للواء الثاني بمحور سبأ أن المليشيا استخدمت مختلف أنواع الأسلحة الثقيلة والخفيفة، إلا أن القوات الحكومية تصدت للهجوم، وألحقت بالحوثيين خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، بعد معارك استمرت حتى فجر اليوم السبت.