أمير غالب.. أول يمني في تاريخ أميركا عينه ترامب سفيرا للولايات المتحدة لدى دولة الكويت

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الجمعة، ترشيح أمير غالب، عمدة مدينة هامترامك بولاية ميشيغان، لمنصب سفير الولايات المتحدة في الكويت، ليصبح أول أميركي من أصول يمنية يشغل هذا المنصب.

وغالب، هو أول عمدة يمني-أميركي في تاريخ الولايات المتحدة، ورغم انتمائه إلى الحزب الديمقراطي، إلا أنه يُعرف بمواقفه المحافظة اجتماعيًا، ما جعله شخصية محورية في الفوز غير المتوقع لترامب بأصوات الجالية العربية والمسلمة في ميشيغان خلال الانتخابات الأخيرة.

وخلال فترة رئاسته لبلدية هامترامك، دعم غالب حظر رفع أعلام الفخر على أعمدة العلم في المدينة، وأيد قرارًا بسحب الاستثمارات من الشركات الإسرائيلية، إضافة إلى مقاطعة الشركات التي تدعم الفصل العنصري الإسرائيلي، وهي مواقف لاقت ترحيبًا داخل الأوساط العربية والإسلامية في المدينة.

وقال ترامب على منصته "تروث سوشيال" إن غالب "كان له دور كبير في فوزنا التاريخيّ بولاية ميشيغان".

وأشار في قراره إلى أن المسار الأكاديمي لغالب في الجامعات الأمريكية وخدمته العامة في الرعاية الصحية بولايته مضيفا أنه على يقين أن الدكتور غالب "سيجلب الفخر للولايات المتحدة من خلال منصبه الجديد كسفير لدى دولة الكويت".