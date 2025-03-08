تمديد إيقاف حارس ميلوول إلى ست مباريات بعد إصابة ماتيتا المروعة

السبت 08 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

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قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الجمعة إنه مدد إيقاف ليام روبرتس حارس مرمى ميلوول ليصبح ست مباريات بسبب تدخله العنيف على جان-فيليب ماتيتا مهاجم كريستال بالاس.

واندفع روبرتس خارج مرماه للتعامل مع تمريرة أمامية في الدقيقة السابعة خلال مباراة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم السبت الماضي، واصطدم مع ماتيتا وركله في رأسه.

وأشهر الحكم مايكل أوليفر في البداية بطاقة صفراء للحارس، لكنه قرر طرده مباشرة بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد للواقعة.

ووصف ستيف باريش رئيس كريستال بالاس الواقعة بأنها أخطر تدخل شاهده على الإطلاق.

وتعرض روبرتس لعقوبة الإيقاف لثلاث مباريات بسبب ارتكابه خطأ فادحا، لكن الاتحاد الإنجليزي للعبة تقدم بطلب لزيادة فترة الإيقاف قائلا إن العقوبة القصوى لهذه المخالفة “غير كافية بالتأكيد”.

وأيدت لجنة تنظيمية مستقلة طلب الاتحاد الإنجليزي للعبة.

وقال الاتحاد الإنجليزي في بيان “زعم الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم أنه، في ظل هذه الظروف، كانت العقوبة القصوى لهذه المخالفة غير كافية بشكل واضح.

“وعقب جلسة استماع، أيدت اللجنة التنظيمية طلب الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، وألغت عقوبة الإيقاف القصوى لثلاث مباريات، وفرضت بدلا من ذلك الإيقاف لست مباريات”.

وتلقى ماتيتا، الذي يقدم أداء رائعا مع بالاس، العلاج لعشر دقائق على أرض الملعب قبل نقله إلى المستشفى حيث عولج من جرح خطير. واحتاج المهاجم الفرنسي إلى تقطيب أذنه اليسرى بنحو 25 غرزة جراحية