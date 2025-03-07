ترامب يعد مفاجئة بشأن إيران ويقول: ''شيئًا ما سيحدث قريبًا والأيام المقبلة ستكون مثيرة''

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، الى مفاجئة يعدها بشأن إيران وقال إن "شيئاً ما سيحدث مع إيران قريبا، وأن الأيام المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام معها".

وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.

وفي وقت سابق، كشف ترامب، أنه أرسل خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق بين البلدين بشأن الأسلحة النووية. وقال إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.

وتابع ترامب: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.

وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.