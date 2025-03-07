ترامب يعد مفاجئة بشأن إيران ويقول: ''شيئًا ما سيحدث قريبًا والأيام المقبلة ستكون مثيرة'' إيران تخرج عن صمتها حول أحداث الساحل السوري وتعلن عن موقفها من المواجهات دول عربية وإقليمية تتسابق لإعلان دعمها لسوريا في معركتها ضد فلول الأسد.. الاستخبارات السورية تكشف عن المتورطين في أحداث الساحل وتتوعد:لا سبيل أمامكم إلا أن تسلموا أنفسكم وأسلحتكم لأقرب جهة أمنية رئيس الحكومة يتحدث عن متطلبات تُعيد لمدينة عدن إعتبارها ويتعهد بالإنتصار لقضايا المواطنين مجلس التعاون الخليجي يؤكد دعمه الكامل لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن وجهود التوصل لحل سياسي شامل ''بيان ختامي'' اليمن تطلب من إيران كف يدها عن دعم الحوثيين وتشدد على تطبيق حظر تدفق الأسلحة دور محوري تقوده السعودية لإنهاء حرب أوكرانيا عاجل: الحوثي يهدد بعودة العمليات العسكرية بالبحر الأحمر ويمهل إسرائيل 4 أيام ماذا يحدث في الساحل السوري؟ السعودية تسجل موقفًا عربيًا مشرفًا مع سوريا وتختار طرفها
ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة 7 مارس 2025، الى مفاجئة يعدها بشأن إيران وقال إن "شيئاً ما سيحدث مع إيران قريبا، وأن الأيام المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام معها".
وأضاف ترامب، خلال مقابلة مع قناة "فوكس بيزنس" أنه يأمل في اتفاق سلام يمنع طهران من امتلاك سلاح نووي.
وفي وقت سابق، كشف ترامب، أنه أرسل خطابا لإيران للتفاوض على اتفاق بين البلدين بشأن الأسلحة النووية. وقال إنه يريد التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية.
وتابع ترامب: "أرسلت خطابا، أمس الخميس، لزعيم إيران للتفاوض على اتفاق"، معربا عن أمله في التفاوض على اتفاق بخصوص برنامج الأسلحة النووية مع إيران.
وكانت وكالة بلومبرغ قد ذكرت، الثلاثاء الماضي، أن روسيا وافقت على مساعدة إدارة ترامب في التواصل مع إيران بشأن قضايا مختلفة، منها برنامج طهران النووي ودعمها لوكلاء في المنطقة مناهضين للولايات المتحدة.