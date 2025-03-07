دور محوري تقوده السعودية لإنهاء حرب أوكرانيا

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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اكدت المملكة العربية السعودية، استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية.

وأعربت وزارة الخارجية السعودية في بيان نشرته وكالة الانباء السعودية (واس) اليوم الجمعة، عن ترحيب المملكة باستضافة اللقاء المقرر بين الولايات المتحدة الأمريكية وأوكرانيا الذي سيعقد في جدة الأسبوع المقبل.

وأكدت الوزارة، استمرار المملكة في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم لإنهاء الأزمة الأوكرانية، حيث واصلت المملكة خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود من خلال استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.

بدوره قال الرئيس الأوكراني زيلنسكي ان الأسبوع المقبل سيكون هناك الكثير من العمل مع الولايات المتحدة في المملكة العربية السعودية.