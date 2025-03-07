دور محوري تقوده السعودية لإنهاء حرب أوكرانيا عاجل: الحوثي يهدد بعودة العمليات العسكرية بالبحر الأحمر ويمهل إسرائيل 4 أيام ماذا يحدث في الساحل السوري؟ السعودية تسجل موقفًا عربيًا مشرفًا مع سوريا وتختار طرفها عددها 7 وهي من أفضل المشروبات لصحتك على مائدة الإفطار نقص هذا الفيتامين .. قد يقودك للجنون وفقدان الذاكرة 6 أضرار للجسم بسبب التوتر النفسي.. لا تخطر على بالك إنقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي و فقدان 186 مهاجرا هجوم روسي جديد يستهدف مطارا في أوكرانيا يضم طائرات من طراز إف-16 روسيا تشن قصفاً مكثفاً و هجوم هو الأعنف بـ261 صاروخاً ومسيرة على منشآت الطاقة في أوكرانيا اشتباكات دامية ومواجهات لا تتوقف في الساحل السوري... وحظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية
هدد عبدالملك الحوثي، اليوم الجمعة، باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر؛ إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال زعيم الحوثيين في خطاب متلفز يبث الآن -تابعه محرر مأرب برس-: ''نعلن عن مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإذا استمر العدو الإسرائيلي في منعها سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد هذا العدو''.
ويقول الحوثيون أن عملياتهم في البحر الأحمر نصرةً لغزة، بينما يتهمهم خصومهم والمجتمع الدولي، بضرب خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية وخلق أزمة في منطقة البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.