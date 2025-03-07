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عاجل: الحوثي يهدد بعودة العمليات العسكرية بالبحر الأحمر ويمهل إسرائيل 4 أيام

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس - خاص
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هدد عبدالملك الحوثي، اليوم الجمعة، باستئناف العمليات العسكرية في البحر الأحمر؛ إذا استمر العدو الإسرائيلي في منع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.

وقال زعيم الحوثيين في خطاب متلفز يبث الآن -تابعه محرر مأرب برس-: ''نعلن عن مهلة 4 أيام لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وإذا استمر العدو الإسرائيلي في منعها سنعود لاستئناف عملياتنا البحرية ضد هذا العدو''.

ويقول الحوثيون أن عملياتهم في البحر الأحمر نصرةً لغزة، بينما يتهمهم خصومهم والمجتمع الدولي، بضرب خطوط الملاحة الدولية واستهداف السفن التجارية وخلق أزمة في منطقة البحر الأحمر والممرات المائية الدولية.

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