نقص هذا الفيتامين .. قد يقودك للجنون وفقدان الذاكرة

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

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أكد خبراء الصحة أن نقص فيتامين B12 قد يقودك للجنون والاكتئاب العميق وفقدان الذاكرة وسلس البول، وتأثر حاستي الشم والتذوق.

نقص فيتامين B12 ومن أعراض نقصه أيضًا الشعور بوخز الدبابيس في اليدين والقدمين، شحوب الوجه، التهاب اللسان، ضعف الرؤية، وتغير في طريقة المشي والحركة. وتحدث كل هذه الأعراض لأن الجسم يحتاج فيتامين B12 لصنع خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي.

ولا يمكن للجسم تصنيعه، بل يجب الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية، فهو موجود في الكبد واللحوم والأسماك والدجاج والبيض والحليب ومشتقاته.