عددها 7 وهي من أفضل المشروبات لصحتك على مائدة الإفطار نقص هذا الفيتامين .. قد يقودك للجنون وفقدان الذاكرة 6 أضرار للجسم بسبب التوتر النفسي.. لا تخطر على بالك إنقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي و فقدان 186 مهاجرا هجوم روسي جديد يستهدف مطارا في أوكرانيا يضم طائرات من طراز إف-16 روسيا تشن قصفاً مكثفاً و هجوم هو الأعنف بـ261 صاروخاً ومسيرة على منشآت الطاقة في أوكرانيا اشتباكات دامية ومواجهات لا تتوقف في الساحل السوري... وحظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية بيان تحذيري وصارم بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة روسيا تعترض في مجلس الأمن على التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وتقدم مبرراتها الحوثيون يتوسلون برنامج الغذاء العالمي لاستئناف عمله في صعدة
أكد خبراء الصحة أن نقص فيتامين B12 قد يقودك للجنون والاكتئاب العميق وفقدان الذاكرة وسلس البول، وتأثر حاستي الشم والتذوق.
نقص فيتامين B12 ومن أعراض نقصه أيضًا الشعور بوخز الدبابيس في اليدين والقدمين، شحوب الوجه، التهاب اللسان، ضعف الرؤية، وتغير في طريقة المشي والحركة. وتحدث كل هذه الأعراض لأن الجسم يحتاج فيتامين B12 لصنع خلايا الدم الحمراء، والأعصاب، والحمض النووي.
ولا يمكن للجسم تصنيعه، بل يجب الحصول عليه من الطعام أو المكملات الغذائية، فهو موجود في الكبد واللحوم والأسماك والدجاج والبيض والحليب ومشتقاته.