إنقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي و فقدان 186 مهاجرا

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- خاص

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قالت المنظمة الدولية للهجرة، الجمعة، إن ثمة تقارير تتحدث عن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي مساء الخميس.

وفي بيان على منصة إكس، أكدت المنظمة الأممية أنها "تتحقق من تقارير مقلقة بشأن فقدان 186 مهاجرا بانقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي الليلة الماضية".

وأشارت المنظمة إلى أن "الطريق بين القرن الإفريقي الشرقي واليمن أودى بحياة 558 شخصًا خلال عام 2024".

وشددت على "ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لإنقاذ الأرواح