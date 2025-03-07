هجوم روسي جديد يستهدف مطارا في أوكرانيا يضم طائرات من طراز إف-16

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 04 مساءً / مأرب برس- وكالات

عدد القراءات 108

شنت القوات الروسية هجوما جويا استهدف مطارا في مقاطعة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، ويضم مقاتلات غربية من طراز "إف-16"، وفقا لمصادر في "العمل السري الموالي لروسيا" في نيكولاييف.

وأفادت المصادر بأن الضربة الجوية الروسية أصابت البنية التحتية للوقود والطاقة في المطار، مضيفة: "في إيفانو-فرانكيفسك، نُفذت ضربات في الساعات الأولى من الصباح، وتم استهداف المطار الذي يحتوي على مقاتلات من طراز إف-16".

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في إيفانو-فرانكيفسك وخاركوف وبولتافا وتيرنوبل وفينيتسا وخملنيتسكي ومناطق في كييف.

وأكد وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، عبر منشور على "فيسبوك"، أن الهجوم الروسي استهدف مواقع البنية التحتية للطاقة والغاز الطبيعي في جنوب البلاد باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، بهدف "حرمان الشعب الأوكراني من الكهرباء والتدفئة".

من جهته، أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، أن الهجوم الروسي استهدف مواقع مدنية في المدينة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.

وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا نفذت هجوما واسع النطاق، حيث أطلقت 67 صاروخا من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى 194 طائرة مسيرة، مستهدفة بالدرجة الأولى منشآت استخراج الغاز الطبيعي