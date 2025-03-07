6 أضرار للجسم بسبب التوتر النفسي.. لا تخطر على بالك إنقلاب 4 قوارب قبالة سواحل اليمن وجيبوتي و فقدان 186 مهاجرا هجوم روسي جديد يستهدف مطارا في أوكرانيا يضم طائرات من طراز إف-16 روسيا تشن قصفاً مكثفاً و هجوم هو الأعنف بـ261 صاروخاً ومسيرة على منشآت الطاقة في أوكرانيا اشتباكات دامية ومواجهات لا تتوقف في الساحل السوري... وحظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية بيان تحذيري وصارم بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة روسيا تعترض في مجلس الأمن على التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وتقدم مبرراتها الحوثيون يتوسلون برنامج الغذاء العالمي لاستئناف عمله في صعدة مهندس صناعي يحقق حلمه بعد 40 عاما من الانتظار.. مؤسسه توكل كرمان تحول حطاب الخشب الى مهندس يصدر الأدوات المعدنية من قرية الأكمة الى الأسواق المحلية حماس تتوعد تل أبيب وتكشف عن ردة فعلها جراء أي تصعيد عسكري إسرائيلي
شنت القوات الروسية هجوما جويا استهدف مطارا في مقاطعة إيفانو-فرانكيفسك الأوكرانية، ويضم مقاتلات غربية من طراز "إف-16"، وفقا لمصادر في "العمل السري الموالي لروسيا" في نيكولاييف.
وأفادت المصادر بأن الضربة الجوية الروسية أصابت البنية التحتية للوقود والطاقة في المطار، مضيفة: "في إيفانو-فرانكيفسك، نُفذت ضربات في الساعات الأولى من الصباح، وتم استهداف المطار الذي يحتوي على مقاتلات من طراز إف-16".
وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأوكرانية حالة التأهب الجوي في جميع أنحاء البلاد، تزامنا مع سماع دوي انفجارات في إيفانو-فرانكيفسك وخاركوف وبولتافا وتيرنوبل وفينيتسا وخملنيتسكي ومناطق في كييف.
وأكد وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشينكو، عبر منشور على "فيسبوك"، أن الهجوم الروسي استهدف مواقع البنية التحتية للطاقة والغاز الطبيعي في جنوب البلاد باستخدام صواريخ وطائرات مسيرة، بهدف "حرمان الشعب الأوكراني من الكهرباء والتدفئة".
من جهته، أعلن رئيس بلدية خاركيف، إيغور تيريخوف، أن الهجوم الروسي استهدف مواقع مدنية في المدينة، مما أسفر عن إصابة ثمانية أشخاص.
وأوضحت القوات الجوية الأوكرانية، أن روسيا نفذت هجوما واسع النطاق، حيث أطلقت 67 صاروخا من الجو والبر والبحر، بالإضافة إلى 194 طائرة مسيرة، مستهدفة بالدرجة الأولى منشآت استخراج الغاز الطبيعي