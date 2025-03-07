روسيا تشن قصفاً مكثفاً و هجوم هر الأعنف بـ261 صاروخاً ومسيرة على منشآت الطاقة في أوكرانيا اشتباكات دامية ومواجهات لا تتوقف في الساحل السوري... وحظر تجوال في طرطوس وحمص واللاذقية بيان تحذيري وصارم بعد إعلان ترامب قائمة سوداء لدول يحظر دخول مواطنيها إلى الولايات المتحدة روسيا تعترض في مجلس الأمن على التصنيف الأمريكي للمليشيات الحوثية كجماعة إرهابية وتقدم مبرراتها الحوثيون يتوسلون برنامج الغذاء العالمي لاستئناف عمله في صعدة مهندس صناعي يحقق حلمه بعد 40 عاما من الانتظار.. مؤسسه توكل كرمان تحول حطاب الخشب الى مهندس يصدر الأدوات المعدنية من قرية الأكمة الى الأسواق المحلية حماس تتوعد تل أبيب وتكشف عن ردة فعلها جراء أي تصعيد عسكري إسرائيلي وزارة الأوقاف والإرشاد تتوعد بعقوبات صارمة ضد أي منشأة تقصر في خدمة المعتمرين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: سأزور السعودية قريباً الإدارة الأمريكية تتوعد الحوثيين ولندن تكشف عن خطة لمنع تهريب الأسلحة وحماية السواحل اليمنية ضمن شراكة دولية..
أعلن وزير خارجية أوكرانيا، أندريه سيبيا، اليوم الجمعة، أن روسيا نفذت الليلة الماضية هجوما ضخما على بلاده باستخدام الصواريخ والطائرات المسيرة مستهدفة بشكل أساسي منشآت الطاقة والبنية التحتية المدنية.
وأضاف سيبيا على منصة «إكس» أن القوات الروسية استخدمت 261 صاروخا وطائرة مسيرة في الهجوم. ودعا الوزير الأوكراني إلى زيادة الضغط على روسيا لإنهاء الحرب في أقرب وقت.
من جهته، كشف وزير الطاقة الأوكراني، غيرمان غالوشتشنكو، عن أن القوات الروسية تقصف بشكل مكثف، الجمعة، منشآت طاقة في أوكرانيا، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وكتب الوزير عبر منصة «فيسبوك»: «منشآت الطاقة والغاز في مناطق أوكرانية كثيرة تتعرض مجدداً لقصف مكثف بواسطة صواريخ ومسيّرات»، مضيفاً أن «كل الإجراءات الضرورية تُتخذ لتحقيق الاستقرار في إمدادات الطاقة والغاز».
وتابع: «تسعى روسيا لإيذاء المواطنين الأوكرانيين، عبر قصف منشآت إنتاج طاقة وغاز من دون التخلي عن هدف حرماننا من الكهرباء والتدفئة، وإلحاق أكبر قدر من الضرر للمواطنين».
من جهة أخرى، أصيب 4 أشخاص بجروح ليل الخميس- الجمعة في خاركيف، شرق أوكرانيا، في ضربة استهدفت «منشأة مدنية»، وفق ما كتب رئيس بلدية المدينة إيغور تيريخوف عبر منصة «تلغرام