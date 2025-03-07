مهندس صناعي يحقق حلمه بعد 40 عاما من الانتظار.. مؤسسه توكل كرمان تحول حطاب الخشب الى مهندس يصدر الأدوات المعدنية من قرية الأكمة الى الأسواق المحلية

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 01 صباحاً / مارب برس - خاص

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تفاصيل برناج حيث الإنسان لهذه الليلة تذكر بقول الشاعر العربي

وتشاء انت من الأماني نجمة

ويشاء ربك أن يناولك القمر

من كان يظن ان نظرة إعجاب وأمنية قبل أربعين عاما تتحول بين عشية يوم وليلة تتحول الى واقع معاش.

هذا ما حدث مع المهندس الصناعي عبدالسلام ثابت، يوم ان كان عاملا في أحد المصانع اليمنية لصناعة الأواني المعدنية، وقعت عيناه على أحد الالات التي تقوم بتشكيل الاواني المعدنية، كان يومها يتمنى ان يملك مثلها ليقوم بتنفيذ مشروعه الخاص.، لكن الظروف وجور السنين ارغمته على تناسي حلمه الكبير..

حتى تدخلت مؤسسة توكل كرمان عبر برنامج "حيث الإنسان" في موسمه السابع، حيث قامت بدعم مشروع لمهندس يمني في قرية "الأكمة" بمديرية التربة في محافظة تعز (جنوب غرب اليمن)، بعد 40 سنة من الانتظار والانبهار بـ آلة عمل فيها في أحد المصانع.

وأجبرت الظروف التي تمر بها اليمن جراء الحرب، المهندس عبدالسلام ثابت، الذي عمل مهندسًا في صيانة وتصميم مكائن تشكيل الأدوات المنزلية على التنقل بين مهن كثيرة آخرها الاحتطاب في قريته وبيع ما يجمعه من حطب للمخابز لتوفير المستلزمات الضرورية لأسرته الكبيرة.

بدأ عبدالسلام ثابت رحلته في صناعة وتشكيل الأدوات المنزلية في العام 1977، وأبهرته آلة تشكيل قوالب الأدوات المنزلية في المصنع الذي عمل به في محافظة الحديدة (غرب اليمن)، ومنذ تلك اللحظة لم يحد ببصره عن التطلع إلى شيء آخر.

يقول عبدالسلام ثابت: "في العام 1977 اشتغلت حمّالا، ثم عملت في مكائن تشكيل الأدوات المنزلية، لكن كانت عيني على قسم الصيانة وما الذي يعملونه، وكيف يشكّلون قوالب المعدن والبلاستيك، عملت 17 عامًا حتى 1994، ثم دخلت مركز التدريب المهني، وعدت إلى المصنع مع خبرة تشكيل القوالب وصناعة قطع غيار المكائن".

يضيف عبدالسلام ثابت: "ابتعثت من المصنع في دورة تدريبية إلى الأردن في مجال الصيانة، وبعد ذلك جاءت لي فرصة عمل في شركة أخرى وعينت مديرًا للصناعة فيها، وقمت بصناعة آلة خاصة لتشكيل قوالب المعدن للشركة".

وتابع عبدالسلام ثابت: "جراء الحرب التي اندلعت في البلاد تعطلت وذهبت للبحث عن عمل لأني لم أفقد الأمل ولكني لم أجد، فذهبت إلى مدينة تعز وعملت هناك لكن الأعمال انخفضت جراء الحرب، فكنت واحدًا من ضحايا الحرب. كما أن مصانع الأدوات المنزلية توقفت والمصنع الذي عملت فيه في الحديدة سرقت جميع محتوياته".

لم يفقد عبدالسلام الأمل مطلقًا وظل حاملًا حلمه معه والآلة التي انطبعت في مخيلة مازالت تراوده ولم ينسها، فعاد إلى قريته وأمله في أن يمتلك مكينة واحدة فقط ليعمل بها ويبدع في المهنة التي طالما أحبها وأخلص لها وكله يقين بضرورة نقل خبراته إلى أشخاص آخرين لتكون مهنة تضمن لهم العيش الكريم.

برنامج "حيث الإنسان" وصل إلى المهندس، عبدالسلام ثابت، ووضع خطة لتنفيذ مشروع متكامل له بدعم من مؤسسة توكل كرمان. حيث تم إنشاء ورشة ومعمل وتزويدها بجميع الآلات اللازمة ليعود إلى كل ما افتقده من آلات ومكائن بعد زمن طويل، وتحمل اسم "ورشة ومعمل بن ثابت لتصنيع الأدوات المعدنية المنزلية"، وتدخل منتجاتها للسوق المحلية إلى جانب منتجات مصانع لها اسم وتاريخ ويكون الاسم التجاري "صنع في الأكمة".

وعبّر المهندس عبدالسلام ثابت عن امتنانه لمؤسسة توكل كرمان قائلا: "تغمرني سعادة غامرة وهذا اليوم لن أنساه ما حييت. تحقق ما كنت أحلم به منذ زمن وأصبح واقعًا وسعيد جدا بهذا المشروع، وإن شاء الله يكون ثمرة وبداية خير لي ولأبناء المنطقة والمجتمع".

وقال عبدالسلام: "أشكر مؤسسة توكل كرمان على هذا الدعم السخي الذي تبذله ليس معي فقط، ولكن مع آخرين والذي يدل على أصالة هذا الصرح الذي يخدم البلاد".