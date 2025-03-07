حماس تتوعد تل أبيب وتكشف عن ردة فعلها جراء أي تصعيد عسكري إسرائيلي

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - وكالات

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قال المتحدث باسم «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» الفلسطينية، الخميس، إن أي تصعيد عسكري إسرائيلي ضد الفلسطينيين سيؤدي على الأرجح إلى قتل بعض الرهائن، وإن التهديدات الإسرائيلية بالحرب والحصار لن تؤدي إلى إطلاق سراح الرهائن.

وشددت «كتائب القسام» على التزامها بوقف إطلاق النار الذي بدأ سريانه في قطاع غزة في يناير (كانون الثاني).

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وقال المتحدث باسمها، أبو عبيدة، في رسالة مصوّرة: «رغم كلِّ محاولات العدو المراوغة والكذب والتَّحايل المعهود... آثرنا ولا نزال نؤثر الالتزام بالاتفاق حقناً لدماء أبناء شعبنا ورغبة في سحب الذرائع التي يحاول العدو جاهداً اختلاقها واحتراماً لتعهدات الإخوة الوسطاء من الأشقاء»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأكد أبو عبيدة أن ما لم تأخذه إسرائيل بالحرب لن تحصل عليه «بالتهديدات والحيل»، محذراً عائلات الأسرى الإسرائيليين بأن لدى الحركة «إثبات حياة» للباقين على قيد الحياة منهم.

وأشار إلى أن «كتائب القسام» في حالة «جهوزية ومستعدة» لكل الاحتمالات، مؤكداً على أن تهديد إسرائيل بالعودة للقتال سيجعل مقاتليه «يكسرون ما تبقى من هيبتها». وأضاف أن إسرائيل هي التي تتسبب في مقتل أسراها فضلاً عن معاناتهم.

وقال المتحدث باسم حركة «حماس»، حازم قاسم، في وقت سابق من اليوم، إن الوسطاء يواصلون اتصالاتهم لضمان تنفيذ بقية مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وإلزام إسرائيل بالبدء في مفاوضات المرحلة الثانية