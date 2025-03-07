وزارة الأوقاف والإرشاد تتوعد بعقوبات صارمة ضد أي منشأة تقصر في خدمة المعتمرين

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - مكة المكرمة

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قام وكيل قطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، بجولة تفقدية لمساكن المعتمرين في مكة المكرمة، يرافقه مدير إدارة العمرة،ماهر البرح، واللجنة المكلفة من الوزارة؛ بهدف الاطلاع على أوضاعهم وضمان التزام المنشآت المعنية بمعايير الخدمة المقدمة لهم.

وخلال زيارته، شدّد الدكتور مختار على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت تقصيرها في خدمة المعتمرين أو إخلالها بالعقود المبرمة معهم، مؤكدًا أن العقوبات ستكون صارمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات...مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، لضمان راحة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.

وفي ذات السياق استمع وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش إلى انطباعات المعتمرين من ذوي الهِمم عن التسهيلات المقدمة لهم في المساكن ووسائل النقل، لافتًا إلى أن الوزارة تولي هذه الفئة اهتمامًا خاصًا خلال أدائهم المناسك.

ووجّه الوكيل رسالة حازمة لملاك وممثلي الوكالات المعنية بإسكان المعتمرين، مؤكدًا أن الوزارة ستقف بحزم ضد أي تهاون في تقديم الخدمات الأساسية، وأن الالتزام بالمعايير المعتمدة التزام شرعي وقانوني وأخلاقي تجاه المعتمرين.

من جانبهم، عبر المعتمرون عن ارتياحهم لهذه الجولة، مشيدين بجهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات، مما أسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية وجعلها أكثر راحة وأمانًا.

وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي تنفذها الوزارة لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر لجان ميدانية منتشرة في الأراضي المقدسة.