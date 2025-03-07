حماس تتوعد تل أبيب وتكشف عن ردة فعلها جراء أي تصعيد عسكري إسرائيلي وزارة الأوقاف والإرشاد تتوعد بعقوبات صارمة ضد أي منشأة تقصر في خدمة المعتمرين الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: سأزور السعودية قريباً الإدارة الأمريكية تتوعد الحوثيين ولندن تكشف عن خطة لمنع تهريب الأسلحة وحماية السواحل اليمنية ضمن شراكة دولية.. عاجل أبرز ما جاء في بيان الجمهورية اليمنية أمام جلسة مجلس الأمن الدولي أول تحرك اوربي جاد .. بريطانيا تدعو عبر مجلس الأمن يدعو لضمان حظر توريد الأسلحة إلى اليمن وتحديدا الأسلحة الإيرانية التنقل دون قيود زمنية.. الإعلان رسميًا عن فتح طريق الحوبان- تعز على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان 140 مقطورة غاز وصلت عدن وتعز قادمة من مأرب مع زيادة في حصة المحافظتين وزير الدفاع اليمني يشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة ويؤكد جاهزيتها العالية لردع أي حماقة حوثية العليمي يبحث مع رئاسة مجلس النواب عدد من الملفات في مقدمتها دفع الرواتب وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
قام وكيل قطاع الحج والعمرة، الدكتور مختار بن الخضر الرباش، بجولة تفقدية لمساكن المعتمرين في مكة المكرمة، يرافقه مدير إدارة العمرة،ماهر البرح، واللجنة المكلفة من الوزارة؛ بهدف الاطلاع على أوضاعهم وضمان التزام المنشآت المعنية بمعايير الخدمة المقدمة لهم.
وخلال زيارته، شدّد الدكتور مختار على أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة يثبت تقصيرها في خدمة المعتمرين أو إخلالها بالعقود المبرمة معهم، مؤكدًا أن العقوبات ستكون صارمة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لضمان عدم تكرار المخالفات...مشيرًا إلى أن هذه الجولة تأتي تنفيذًا لتوجيهات معالي وزير الأوقاف والإرشاد، الدكتور محمد بن عيضة شبيبة، لضمان راحة ضيوف الرحمن وتوفير بيئة مناسبة تمكنهم من أداء مناسكهم بسهولة ويسر.
وفي ذات السياق استمع وكيل قطاع الحج والعمرة الدكتور مختار بن الخضر الرباش إلى انطباعات المعتمرين من ذوي الهِمم عن التسهيلات المقدمة لهم في المساكن ووسائل النقل، لافتًا إلى أن الوزارة تولي هذه الفئة اهتمامًا خاصًا خلال أدائهم المناسك.
ووجّه الوكيل رسالة حازمة لملاك وممثلي الوكالات المعنية بإسكان المعتمرين، مؤكدًا أن الوزارة ستقف بحزم ضد أي تهاون في تقديم الخدمات الأساسية، وأن الالتزام بالمعايير المعتمدة التزام شرعي وقانوني وأخلاقي تجاه المعتمرين.
من جانبهم، عبر المعتمرون عن ارتياحهم لهذه الجولة، مشيدين بجهود الوزارة في تحسين مستوى الخدمات، مما أسهم في تسهيل رحلتهم الإيمانية وجعلها أكثر راحة وأمانًا.
وتأتي هذه الزيارة ضمن سلسلة من الجولات التي تنفذها الوزارة لضمان رفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، عبر لجان ميدانية منتشرة في الأراضي المقدسة.