الرئيس الأمريكي دونالد ترمب: سأزور السعودية قريباً

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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، أنه سيتوجه إلى السعودية على الأرجح خلال شهر ونصف الشهر المقبلين، حسبما نقلت عنه وكالة «بلومبرغ».
وغي وقت سابق أعلن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، : إن بلاده لديها الكثير من الأمور لمناقشتها مع الولايات المتحدة على مستوى العلاقات الثنائية، وكذلك بالنسبة للمنطقة، وفي العديد من المجالات.
جاء ذلك لدى استقباله وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، بالعاصمة الرياض في 17 فبراير (شباط) الماضي، عشية محادثات حول أوكرانيا.
وشكر الرئيس ترمب، في 20 فبراير الماضي، الأمير محمد بن سلمان، لجعله المملكة مكاناً للمحادثات الأميركية الروسية في الرياض، واصفاً السعودية بأنها «مكان خاص مع قادة خاصين».
وأكد خلال افتتاح قمة «الأولوية» لـ«مبادرة مستقبل الاستثمار» السعودية في ميامي أن المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، التي عُقدت في الرياض، تمثل تطوراً مهماً في طريق إنهاء الحرب.
وأضاف: «أودُّ أن أشكر السعودية على استضافتها هذه القمة التاريخية، لكن على وجه الخصوص، يتعين علينا أن نشكر الأمير محمد بن سلمان على استضافة هذه المحادثات التاريخية التي سارت على ما يُرام كثيراً