الإدارة الأمريكية تتوعد الحوثيين ولندن تكشف عن خطة لمنع تهريب الأسلحة وحماية السواحل اليمنية ضمن شراكة دولية.. عاجل

الجمعة 07 مارس - آذار 2025 الساعة 12 صباحاً / مارب برس - غرفة الاخبار

عدد القراءات 393

توعدت الولايات المتحدة الحوثيين في حال عادوا لهجماتهم في البحر الأحمر، في الوقت الذي لمحت فيه بريطانيا إلى شراكة أمنية سيتم الإعلان عنها لاحقاً لمنع تهريب الأسلحة وحماية السواحل اليمنية ضمن شراكة دولية، وذلك خلال جلسة لمجلس الأمن، الخميس، قدم خلالها المبعوث الأممي هانس غروندبرغ إحاطة جدد خلالها المخاوف من عودة القتال في اليمن.

وأضافت دوروثي شيا -في كلمة لها أمام اجتماع مجلس الأمن عن الوضع باليمن اليوم الخميس، ورصدها "الموقع بوست" أن الولايات المتحدة ستستعى لتقويض قدرات الحوثيين كمنظمة إرهابية، مؤكدة اتخاذ إجراءات ضد دعم إيران للجماعة في اليمن.

وطالبت جماعة الحوثي بإطلاق سراح الموظفين الأمميين، كما دعت أعضاء مجلس الأمن إلى الاستجابة والوقوف بحزم ضد انتهاكات طهران من خلال استمرار تسليح الحوثيين في اليمن.

وأكدت المندوبة الأمريكية أن الحوثيين لا يزالون يسيطرون على باب المندب، ولا يميزون بين سفن الشحن بمزاعم أن هجماتهم لها أساس مشروع.

وقالت إن الحوثيين يسيطرون على قطاعات في اليمن على طريقة العصابات.

في غضون ذلك أكدت وزارة الخزانة الأميركية، الخميس، أنها ستغلق قطاع النفط في إيران وستمنعها من تصنيع المسيرات.

وقال وزير الخزانة، سكوت بيسنت، لأعضاء النادي الاقتصادي في نيويورك إن الولايات المتحدة ستمارس حملة أقصى الضغوط بفرض عقوبات على إيران بهدف انهيار صادراتها النفطية والضغط على عملتها.

وتحدث السفير جيمس كاريوكي، نائب المندوب البريطاني لدى الأمم المتحدة خلال الجلسة عن إطلاق لاحق هذا العام لشراكة أمنية للملاحة في اليمن بدعم دولي، مؤكداً مواصلة بلاده دعم خفر السواحل اليمني، وتعزيز قدراته لحماية السواحل اليمنية. وأضاف كاريوكي أن لندن تواصل دعمها للمبعوث الأممي وأنها ملتزمة بدعم السلام في اليمن مع دعوتها لضمان حظر توريد الأسلحة.