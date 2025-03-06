التنقل دون قيود زمنية.. الإعلان رسميًا عن فتح طريق الحوبان- تعز على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس - غرفة الأخبار

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بدأ من اليوم الخميس فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز (طريق الحوبان) أمام المسافرين، على مدار 24 ساعة، خلال شهر رمضان.

وأعلنت السلطات المحلية والعسكرية في تعز، اليوم ، رسميا، فتح الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان شرقي المحافظة، ليكون متاحاً للمواطنين على مدار الساعة خلال شهر رمضان.

وأكد قائد نقطة المنفذ الشرقي، الرائد عمار مهيوب، أن طريق (الكمب - جولة القصر) أصبح مفتوحاً ليلاً ونهاراً، بعد فشل محاولات سابقة لفتحه مطلع الشهر الفضيل.

وشدد على حرص السلطات على تسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم، مشيراً إلى استكمال كافة الترتيبات اللازمة لاستمرار التنقل بين المدينة والحوبان دون قيود زمنية.