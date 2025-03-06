التنقل دون قيود زمنية.. الإعلان رسميًا عن فتح طريق الحوبان- تعز على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان 140 مقطورة غاز وصلت عدن وتعز قادمة من مأرب مع زيادة في حصة المحافظتين وزير الدفاع اليمني يشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة ويؤكد جاهزيتها العالية لردع أي حماقة حوثية العليمي يبحث مع رئاسة مجلس النواب عدد من الملفات في مقدمتها دفع الرواتب وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 48 ساعة من المعارك في جبهات مأرب والجوف وتعز إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن.. ماذا قال؟ إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي تصاعد عمليات التهريب في اليمن خلال شهر رمضان واعتقال 170 مهاجرًا اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر
بدأ من اليوم الخميس فتح المنفذ الشرقي لمدينة تعز (طريق الحوبان) أمام المسافرين، على مدار 24 ساعة، خلال شهر رمضان.
وأعلنت السلطات المحلية والعسكرية في تعز، اليوم ، رسميا، فتح الطريق الرئيسي الذي يربط المدينة بمنطقة الحوبان شرقي المحافظة، ليكون متاحاً للمواطنين على مدار الساعة خلال شهر رمضان.
وأكد قائد نقطة المنفذ الشرقي، الرائد عمار مهيوب، أن طريق (الكمب - جولة القصر) أصبح مفتوحاً ليلاً ونهاراً، بعد فشل محاولات سابقة لفتحه مطلع الشهر الفضيل.
وشدد على حرص السلطات على تسهيل حركة المواطنين وضمان سلامتهم، مشيراً إلى استكمال كافة الترتيبات اللازمة لاستمرار التنقل بين المدينة والحوبان دون قيود زمنية.