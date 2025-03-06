140 مقطورة غاز وصلت عدن وتعز قادمة من مأرب مع زيادة في حصة المحافظتين

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 11 مساءً / مأرب برس-غرفة الأخبار

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اعلنت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) تُسيّير 140 مقطورة غاز إلى محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، بزيادة عن الحصة المقررة للمحافظتين.

واوضح المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط أن حصة محافظة عدن الأسبوعية زادت من 32 مقطورة غاز إلى 65 مقطورة، بينما بلغ عدد مقطورات الغاز المسيرة إلى محافظة تعز 75 مقطورة بزيادة 39 مقطورة عن حصتها المقررة.

ودعا بن وهيط، الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لتفعيل دورها الرقابي على مادة الغاز المنزلي وتوزيعها في الأسواق لضمان وصولها إلى المواطنين المستحقين ومحاسبة المتلاعبين بها.