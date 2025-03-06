التنقل دون قيود زمنية.. الإعلان رسميًا عن فتح طريق الحوبان- تعز على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان 140 مقطورة غاز وصلت عدن وتعز قادمة من مأرب مع زيادة في حصة المحافظتين وزير الدفاع اليمني يشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة ويؤكد جاهزيتها العالية لردع أي حماقة حوثية العليمي يبحث مع رئاسة مجلس النواب عدد من الملفات في مقدمتها دفع الرواتب وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 48 ساعة من المعارك في جبهات مأرب والجوف وتعز إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن.. ماذا قال؟ إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي تصاعد عمليات التهريب في اليمن خلال شهر رمضان واعتقال 170 مهاجرًا اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر
اعلنت الشركة اليمنية للغاز (مقرها مأرب) تُسيّير 140 مقطورة غاز إلى محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من مارس الجاري، بزيادة عن الحصة المقررة للمحافظتين.
واوضح المدير التنفيذي للشركة محسن بن وهيط أن حصة محافظة عدن الأسبوعية زادت من 32 مقطورة غاز إلى 65 مقطورة، بينما بلغ عدد مقطورات الغاز المسيرة إلى محافظة تعز 75 مقطورة بزيادة 39 مقطورة عن حصتها المقررة.
ودعا بن وهيط، الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية لتفعيل دورها الرقابي على مادة الغاز المنزلي وتوزيعها في الأسواق لضمان وصولها إلى المواطنين المستحقين ومحاسبة المتلاعبين بها.