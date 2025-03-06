التنقل دون قيود زمنية.. الإعلان رسميًا عن فتح طريق الحوبان- تعز على مدار 24 ساعة خلال شهر رمضان 140 مقطورة غاز وصلت عدن وتعز قادمة من مأرب مع زيادة في حصة المحافظتين وزير الدفاع اليمني يشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة ويؤكد جاهزيتها العالية لردع أي حماقة حوثية العليمي يبحث مع رئاسة مجلس النواب عدد من الملفات في مقدمتها دفع الرواتب وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية 48 ساعة من المعارك في جبهات مأرب والجوف وتعز إحاطة جديدة للمبعوث الأممي أمام مجلس الأمن بشأن اليمن.. ماذا قال؟ إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي تصاعد عمليات التهريب في اليمن خلال شهر رمضان واعتقال 170 مهاجرًا اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر
شدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، على ضرورة دعم القوات المسلحة لكبح جماح مليشيا الحوثي، مؤكدا ان أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على أعلى درجات الجاهزية ولا يمكن أن تتهاون مع اي اعتداءات او حماقات قد تقدم عليها المليشيا الحوثية.
وفي التفاصيل بحث الفريق الداعري، اليوم الخميس، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن انتوني هايورد في العاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وتداعيات قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.
وقال الداعري إن تهاون المجتمع الدولي مع إرهاب مليشيا الحوثي وجرائمها بحق الشعب اليمني جعل الجميع يدفع الثمن مشيرا الى الاعتقالات الحوثية الواسعة بحق موظفي المنظمات الدولية ووفاة بعضهم في السجون تحت التعذيب.
وأكد وزير الدفاع، أن مليشيا الحوثي لم تتوقف عن ارهابها واجرامها بحق الشعب اليمني يوما، بل إن إرهابها قد استهدف حركة الملاحة البحرية واكتوى بناره الجميع في ظل استمرار النظام الايراني بدعم هذه المليشيا بالأسلحة والصواريخ والمسيرات بشكل مباشر عبر موانئ الحديدة.
حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي، ونائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء الركن ناجي عباس، ومدير العلاقات العميد الركن محمد رشاد.