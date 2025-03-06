وزير الدفاع اليمني يشدد على ضرورة دعم القوات المسلحة ويؤكد جاهزيتها العالية لردع أي حماقة حوثية

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطيات

عدد القراءات 236

شدد وزير الدفاع اليمني، الفريق الركن محسن الداعري، على ضرورة دعم القوات المسلحة لكبح جماح مليشيا الحوثي، مؤكدا ان أبطال القوات المسلحة بمختلف تشكيلاتها على أعلى درجات الجاهزية ولا يمكن أن تتهاون مع اي اعتداءات او حماقات قد تقدم عليها المليشيا الحوثية.

وفي التفاصيل بحث الفريق الداعري، اليوم الخميس، مع المستشار العسكري للمبعوث الأممي إلى اليمن انتوني هايورد في العاصمة المؤقتة عدن مستجدات الأوضاع العسكرية والأمنية وتداعيات قرار تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية.

وقال الداعري إن تهاون المجتمع الدولي مع إرهاب مليشيا الحوثي وجرائمها بحق الشعب اليمني جعل الجميع يدفع الثمن مشيرا الى الاعتقالات الحوثية الواسعة بحق موظفي المنظمات الدولية ووفاة بعضهم في السجون تحت التعذيب.

وأكد وزير الدفاع، أن مليشيا الحوثي لم تتوقف عن ارهابها واجرامها بحق الشعب اليمني يوما، بل إن إرهابها قد استهدف حركة الملاحة البحرية واكتوى بناره الجميع في ظل استمرار النظام الايراني بدعم هذه المليشيا بالأسلحة والصواريخ والمسيرات بشكل مباشر عبر موانئ الحديدة.

حضر اللقاء مساعد وزير الدفاع للشؤون البشرية اللواء الركن محمد باتيس قائد المنطقة العسكرية الرابعة اللواء الركن فضل حسن ومدير مكتب وزير الدفاع اللواء الركن عبد الحكيم الشعيبي، ونائب رئيس هيئة العمليات بوزارة الدفاع اللواء الركن ناجي عباس، ومدير العلاقات العميد الركن محمد رشاد.