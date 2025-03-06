العليمي يبحث مع رئاسة مجلس النواب عدد من الملفات في مقدمتها دفع الرواتب وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- غرفة الأخبار

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وضع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، هيئة رئاسة مجلس النواب، امام مجمل التطورات على الساحة المحلية، والسياسات والتدابير الحكومية المتخذة للوفاء بالالتزامات الحتمية للدولة، بما في ذلك دفع رواتب الموظفين، واستدامة الخدمات الاساسية، وتعزيز جهود استعادة المؤسسات الوطنية، وانهاء انقلاب المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الايراني.

والتقى الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليوم الخميس، رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، وعضوي هيئة رئاسة المجلس، محمد الشدادي، ومحسن باصرة، للتشاور حول مستجدات الاوضاع السياسية، والاقتصادية، والخدمية، والجهود المبذولة للتخفيف من المعاناة الانسانية التي فاقمتها هجمات المليشيات الحوثية الارهابية المدعومة من النظام الايراني على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية.

واستعرض الرئيس نتائج مشاركته في القمة العربية غير العادية التي استضافتها جمهورية مصر العربية، ومؤتمر ميونيخ للأمن الدولي، ولقاءته الاخيرة مع الحلفاء الاقليميين والشركاء الدوليين لحشد الدعم الى جانب الشعب اليمني، وتخفيف معاناته الانسانية، وتحقيق تطلعاته في الامن، والاستقرار، والسلام.

ونوه في هذا السياق بدخول قرار الادارة الامريكية بتصنيف المليشيات الحوثية منظمة إرهابية أجنبية حيز النفاذ، مجددا التزام الحكومة باتخاذ كافة الاجراءات المنسقة مع المجتمع الدولي لتوجيه متطلبات القرار نحو اهدافه الرئيسية والحد من اي انعكاسات سلبية على القطاع المالي، والمصرفي اليمني، ومصالح المواطنين، وضمان تدفق المعونات الاغاثية والواردات الغذائية، والسلعية.

واستمع رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الى احاطة من رئيس مجلس النواب، بشأن انشطة المجلس خلال الفترة الماضية، واعمال هيئة رئاسته، ولجانه المختصة في الرقابة على اداء السلطة التنفيذية، والاوضاع العامة في البلاد.