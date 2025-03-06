48 ساعة من المعارك في جبهات مأرب والجوف وتعز

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 10 مساءً / مأرب برس- تغطيات

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أحبطت قوات الجيش ، اليوم الخميس، عدة محاولات عدائية لمليشيات الحوثي المدعومة إيرانيًا في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.

وفقًا لمصادر عسكرية، تمكّنت القوات المسلحة من إفشال محاولة تسلل للمليشيات في قطاع البلق، حيث تم رصد عناصر المليشيات واستهدافها، مما أدى إلى فرارهم بعد تكبيدهم خسائر في الأرواح والعتاد.

وفي قطاع الأعيرف، واصلت المليشيات الحوثية هجماتها باستخدام المدفعية الثقيلة، مما أسفر عن استشهاد أحد أفراد القوات المسلحة. كما استهدفت المليشيات مواقع القوات بقصف مدفعي وقذائف دبابات وطائرات مسيرة وصواريخ كاتيوشا في عدة جبهات جنوب وشمال وشمال غرب المحافظة.

وردت القوات المسلحة على هذه الاعتداءات بتدمير مصادر النيران ومرابضها، مما أسكتها وألحق بالمليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.

ومساء امس الاربعاء تصدى الجيش الوطني، لهجمات عدائية شنتها مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة إيرانيًا على عدة جبهات.

في شمال غرب مأرب، ارتقى شهيد وعدد من الجرحى في صفوف القوات المسلحة، وفقًا لمصادر عسكرية نقلها موقع سبتمبر نت.

وأكدت المصادر أن قوات الجيش تمكنت من إلحاق خسائر في صفوف المليشيات خلال المواجهات، بينما شهدت الجبهات الجنوبية الغربية لمأرب إصابة جنديين جراء هجوم معادٍ، تعاملت معه القوات المسلحة برد حاسم على مصادر النيران.

وفي محافظة تعز، أحبط الجيش محاولة تسلل لمجاميع حوثية في قطاع الصياحي بجبهة الضباب، فيما تمكنت القوات المسلحة في الجوف من استهداف معدات ثقيلة تابعة للمليشيات كانت تُستخدم في استحداث تحصينات وشق طرقات، مما أسفر عن إعطابها بالكامل.