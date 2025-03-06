إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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يعاني الكثيرون من انبعاث رائحة غير مستحبة من الفم أثناء الصيام في شهر رمضان، وهي مشكلة شائعة ترتبط بعدة عوامل.

وقد تكون رائحة الفم الكريهة عند الصائم ناتجة عن عدم الاهتمام بنظافة وصحة الفم والأسنان، أو قد يكون الأمر متعلقا بأسباب أخرى أهمها: إقرأ المزيد اكتشاف سبب بيولوجي يزيد خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة! اكتشاف سبب بيولوجي يزيد خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة!

جفاف الفم: يؤدي عدم شرب الماء لفترات طويلة إلى انخفاض إنتاج اللعاب، ما يسمح للبكتيريا بالتكاثر وإطلاق روائح كريهة.

- تراكم بقايا الطعام:

عدم تنظيف الأسنان جيدا يترك بقايا طعام تتحلل وتسبب رائحة غير مرغوبة.

- تناول أطعمة ذات رائحة قوية:

مثل الثوم والبصل والتوابل، والتي تترك آثارا دائمة في الفم. - الإفراط في تناول الحلويات:

يؤدي السكر إلى نمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.

- حرق الدهون: أثناء الصيام، يعتمد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة، وينتج عن ذلك مركبات تعرف بالكيتونات، والتي قد تسبب رائحة الفم الكريهة.

- مشاكل صحية:

أمراض اللثة، والتهابات الفم، والتسوس، والتهابات الحلق، وحتى مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المعدي قد تسهم في رائحة الفم الكريهة.

ولحسن الحظ، يمكن اتباع مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة للحفاظ على رائحة فم منعشة وصحة فم مثالية طوال الشهر الكريم.

نصائح للحفاظ على رائحة فم منعشة إقرأ المزيد نصائح لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام نصائح لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام -شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور لترطيب الفم وتعزيز إنتاج اللعاب.

- تنظيف الأسنان بانتظام باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا، مع تنظيف اللسان.

- استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان ومناطق لا تصلها الفرشاة.

- المضمضة بغسول فم خال من الكحول لقتل البكتيريا وتحسين رائحة الفم.

- استخدام المسواك، فهو لا يفطر ويساعد في تنظيف الأسنان وقتل البكتيريا. - تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل، أو تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة.