إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي تصاعد عمليات التهريب في اليمن خلال شهر رمضان واعتقال 170 مهاجرًا اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر مسلح حوثي يذبح والده بوحشية في محافظة إب لقاء غير مسبوق بين و اشنطن وحماس.. تحول استراتيجي يكسر المحظورات ويهز إسرائيل الثالث عالميا.. متحف بالسنغال للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
يعاني الكثيرون من انبعاث رائحة غير مستحبة من الفم أثناء الصيام في شهر رمضان، وهي مشكلة شائعة ترتبط بعدة عوامل.
وقد تكون رائحة الفم الكريهة عند الصائم ناتجة عن عدم الاهتمام بنظافة وصحة الفم والأسنان، أو قد يكون الأمر متعلقا بأسباب أخرى أهمها: إقرأ المزيد اكتشاف سبب بيولوجي يزيد خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة! اكتشاف سبب بيولوجي يزيد خطر تسوس الأسنان وأمراض اللثة!
مثل الثوم والبصل والتوابل، والتي تترك آثارا دائمة في الفم. - الإفراط في تناول الحلويات:
يؤدي السكر إلى نمو البكتيريا المسببة للرائحة الكريهة.
- حرق الدهون: أثناء الصيام، يعتمد الجسم على الدهون كمصدر للطاقة، وينتج عن ذلك مركبات تعرف بالكيتونات، والتي قد تسبب رائحة الفم الكريهة.
- مشاكل صحية:
أمراض اللثة، والتهابات الفم، والتسوس، والتهابات الحلق، وحتى مشكلات الجهاز الهضمي مثل الارتجاع المعدي قد تسهم في رائحة الفم الكريهة.
ولحسن الحظ، يمكن اتباع مجموعة من النصائح البسيطة والفعالة للحفاظ على رائحة فم منعشة وصحة فم مثالية طوال الشهر الكريم.
نصائح للحفاظ على رائحة فم منعشة إقرأ المزيد نصائح لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام نصائح لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام -شرب الماء بكميات كافية بين الإفطار والسحور لترطيب الفم وتعزيز إنتاج اللعاب.
- تنظيف الأسنان بانتظام باستخدام فرشاة أسنان ناعمة ومعجون يحتوي على الفلورايد مرتين يوميًا، مع تنظيف اللسان.
- استخدام خيط الأسنان لإزالة بقايا الطعام من بين الأسنان ومناطق لا تصلها الفرشاة.
- المضمضة بغسول فم خال من الكحول لقتل البكتيريا وتحسين رائحة الفم.
- استخدام المسواك، فهو لا يفطر ويساعد في تنظيف الأسنان وقتل البكتيريا. - تجنب الأطعمة ذات الرائحة القوية مثل الثوم والبصل، أو تنظيف الأسنان بعد تناولها مباشرة.