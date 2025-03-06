تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 05 مساءً / مأرب برس- وكالات

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لطالما ظل هاتف آيفون القابل للطي مجرد حلم لعشاق منتجات "أبل"، لكن التسريبات الأخيرة تشير إلى أنه قد يصبح حقيقة قريبًا، وإن كان بسعر صادم قد يصل إلى 2500 دولار، وفقًا للمحلل الشهير مينغ تشي كو.

في مذكرة حديثة للمستثمرين، كشف كو أن آيفون القابل للطي قد يتراوح سعره بين 2000 و2500 دولار، متجاوزًا بذلك Galaxy Z Fold 6 من "سامسونغ"، الذي يبلغ سعره 1900 دولار.

ويعود هذا الفارق إلى حرص "أبل" على الحفاظ على مكانتها كعلامة تجارية فاخرة، مما يعني أن الهاتف سيأتي بمواصفات استثنائية تبرر سعره المرتفع، بحسب تقرير نشره موقع "digitaltrends"

يتوقع أن يتميز الهاتف الجديد بتصميم فريد، حيث تسعى "أبل" إلى إلغاء التجاعيد التي تظهر على شاشات الهواتف القابلة للطي، وهي مشكلة لم تتمكن أي شركة من حلها بالكامل حتى الآن.

كما تخطط لاستخدام سبائك التيتانيوم في الهيكل، بالإضافة إلى دمج الفولاذ المقاوم للصدأ والتيتانيوم في الأجزاء الداخلية، على غرار سلسلة iPhone 16 Pro.

هاتف نحيف ببطارية عالية الكثافة سيكون الهاتف من بين أنحف الهواتف القابلة للطي، حيث تشير التسريبات إلى أن سمكه عند الفتح سيتراوح بين 4.5 و4.8 مم، مما يجعله قريبًا من هاتف Honor Magic V3 وOppo Find N5. كما يُشاع أن "أبل" ستعتمد تقنية بطاريات عالية الكثافة مشابهة لما ستستخدمه في هاتفها المستقبلي iPhone 17 Air. موعد الاطلاق المتوقع على الرغم من كل هذه التوقعات المثيرة، لا يزال الهاتف بعيدًا عن الإطلاق.

فمن المتوقع أن يتم تحديد المواصفات النهائية في الربع الثاني من عام 2025، ليبدأ الإنتاج الضخم في أواخر 2026، قبل أن يصل إلى الأسواق في النصف الثاني من عام 2027. مادة إعلانية