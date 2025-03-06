اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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سجل اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، اليوم، بدعم من التفاؤل بخطة ألمانيا لإنشاء صندوق للبنية التحتية والإصلاح المتعلق بالديون، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.

وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.09 للمرة الأولى منذ السادس من نوفمبر الماضي، وفي أحدث تعاملات تراجع بنسبة 0.1 بالمئة.

وسجل اليورو 1.0822 دولار اليوم، للمرة الأولى منذ السابع من نوفمبر وارتفعت العملة الموحدة 4.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.

وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 147.86 ين، وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 7.2459 يوان في السوق الرسمية،

وبلغت الكرونة السويدية أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022 عند 10.936 مقابل اليورو