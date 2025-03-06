إليك أسباب رائحة الفم الكريهة أثناء الصيام وطرق التخلص منها تسريبات صادمة حول سعر أول آيفون قابل للطي تصاعد عمليات التهريب في اليمن خلال شهر رمضان واعتقال 170 مهاجرًا اليورو يسجل أعلى مستوى مقابل الدولار في أربعة أشهر مسلح حوثي يذبح والده بوحشية في محافظة إب لقاء غير مسبوق بين و اشنطن وحماس.. تحول استراتيجي يكسر المحظورات ويهز إسرائيل الثالث عالميا.. متحف بالسنغال للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية
سجل اليورو أعلى مستوى في أربعة أشهر مقابل الدولار، اليوم، بدعم من التفاؤل بخطة ألمانيا لإنشاء صندوق للبنية التحتية والإصلاح المتعلق بالديون، قبل اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من اليوم.
وانخفض مؤشر الدولار إلى 104.09 للمرة الأولى منذ السادس من نوفمبر الماضي، وفي أحدث تعاملات تراجع بنسبة 0.1 بالمئة.
وسجل اليورو 1.0822 دولار اليوم، للمرة الأولى منذ السابع من نوفمبر وارتفعت العملة الموحدة 4.1 بالمئة منذ بداية الأسبوع.
وتراجع الدولار مقابل العملة اليابانية بنسبة 0.7 بالمئة إلى 147.86 ين، وارتفعت العملة الأمريكية 0.1 بالمئة إلى 7.2459 يوان في السوق الرسمية،
وبلغت الكرونة السويدية أعلى مستوى لها منذ ديسمبر 2022 عند 10.936 مقابل اليورو