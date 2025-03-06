مسلح حوثي يذبح والده بوحشية في محافظة إب

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- متابعات

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في جريمة مروعة هزّت محافظة إب، أقدم عنصر حوثي على قتل والده ذبحًا في منطقة "الترتور" بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال، في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.

ووفقًا لموقع "الصحوة نت"، فإن القاتل يُدعى صابر قايد سعيد قاسم السلمي، وهو أحد العناصر الحوثية التي تلقت دورات طائفية وشاركت في القتال بجبهات الميليشيا، آخرها في الساحل الغربي.

وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين تزايدًا مرعبًا في جرائم العنف الأسري، حيث سبق أن قتل مسلح حوثي عمته وأصاب زوجته وابنته في محافظة إب، ما يعكس حجم الدمار النفسي والمجتمعي الناتج عن التعبئة الطائفية وثقافة العنف التي تنشرها الميليشيا بين اتباعها