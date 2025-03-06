مسلح حوثي يذبح والده بوحشية في محافظة إب لقاء غير مسبوق بين و اشنطن وحماس.. تحول استراتيجي يكسر المحظورات ويهز إسرائيل الثالث عالميا.. متحف بالسنغال للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم اجتماعات وزارية في مكة اليوم لمجلس التعاون مع 4 دول عربية مجلس الأمن يناقش تطورات اليمن وتداعيات تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية نصائح مهة وضرورية لتجنب انتفاخ البطن وعسر الهضم أثناء الصيام خارطة مناطق استعادها الجيش السوداني وميليشيا الدعم السريع تتلاشى بشكل متسارع من الخارطة السودانية قلق إسرائيلي من محادثات واشنطن المباشرة مع حماس تقرير أميركي يكشف عمق العلاقات والمصالح بين مليشيا الحوثي مع المصالح الروسية والصينية
في جريمة مروعة هزّت محافظة إب، أقدم عنصر حوثي على قتل والده ذبحًا في منطقة "الترتور" بمدينة القاعدة بمديرية ذي السفال، في ظل تصاعد جرائم العنف الأسري في المناطق الخاضعة لسيطرة الميليشيا.
ووفقًا لموقع "الصحوة نت"، فإن القاتل يُدعى صابر قايد سعيد قاسم السلمي، وهو أحد العناصر الحوثية التي تلقت دورات طائفية وشاركت في القتال بجبهات الميليشيا، آخرها في الساحل الغربي.
وتشهد مناطق سيطرة الحوثيين تزايدًا مرعبًا في جرائم العنف الأسري، حيث سبق أن قتل مسلح حوثي عمته وأصاب زوجته وابنته في محافظة إب، ما يعكس حجم الدمار النفسي والمجتمعي الناتج عن التعبئة الطائفية وثقافة العنف التي تنشرها الميليشيا بين اتباعها