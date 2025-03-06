لقاء غير مسبوق بين و اشنطن وحماس.. تحول استراتيجي يكسر المحظورات ويهز إسرائيل

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 03 مساءً / مأرب برس- وكالات

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كشف موقع "أكسيوس" الأمريكي عن اجتماعات مباشرة غير مسبوقة بين الإدارة الأمريكية وحركة حماس في الدوحة، بقيادة آدم بولر، المبعوث الرئاسي لشؤون المحتجزين، لمناقشة ملف الأسرى الأميركيين في غزة وإمكانية إنهاء الحرب.

وفي تعليق على هذا التطور، اعتبر الباحث والمحلل السياسي سعيد زياد أن اللقاء يمثل تحولًا جذريًا في السياسة الأميركية، حيث يعكس اعترافًا فعليًا بحماس كطرف مؤثر، ويناقض نهج إدارة بايدن الذي كان يسعى إلى القضاء على الحركة بدلاً من التفاوض معها.

وأوضح زياد أن هذا الاجتماع يكسر التابو التاريخي للتواصل المباشر، وقد يسهم في تصحيح الصورة المشوهة التي رسختها إسرائيل حول حماس داخل الإدارة الأميركية.

كما وصفه بأنه صفعة قوية لنتنياهو، متوقعًا أن يدفع اللقاء بمفاوضات المرحلة الثانية إلى الأمام، وربما يدفع إسرائيل إلى استئناف التفاوض قريبًا. وأشار إلى أن ملف الأسرى كان العامل الحاسم في فتح هذا المسار الجديد، مؤكدًا أن تعثر المفاوضات غير المباشرة قد يؤدي إلى اعتماد التفاوض المباشر كخيار بديل.