جيش الاحتلال يفجّر 17 منزلا في مخيم نور شمس بطولكرم

الخميس 06 مارس - آذار 2025 الساعة 02 مساءً / مأرب برس- وكالات

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فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي، الخميس، 17 منزلا في مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين شمال الضفة الغربية المحتلة، في ثاني عملية من نوعها خلال أسبوع.

وأظهرت مشاهد الحزن الواسع بين الأهالي بعد فقدان منازلهم، في أكبر عملية هدم منازل جماعية يقوم بها الاحتلال منذ سنوات.

وتذرع جيش الاحتلال بأنه يريد شق طريق وسط المخيم، وأنه لا بد من هدم هذه المنازل.

وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال رئيس لجنة خدمات المخيم التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية نهاد الشاويش، أمس الأربعاء، إن "جيش الاحتلال الإسرائيلي أنذر بهدم 17 منزلا في المخيم (شرق مدينة طولكرم) لشق طريق في حارة المنشية".

ولفت الشاويش إلى أن هذه "العملية هي الثانية خلال أسبوع، حيث هدمت جرافات إسرائيلية قبل أيام 11 منزلا".

وينفذ جيش الاحتلال عدوانا وحشيا على مدينة طولكرم، ومخيمها إضافة إلى مخيم نور شمس، منذ أسابيع، بالتزامن مع عدوان آخر على مخيم جنين، ما أسفر عن عشرات الشهداء وآلاف النازحين